Invasores se apoderan de terrenos en Sincelejo

Las invasiones de terrenos hacen carrera en Sincelejo y otras poblaciones de Sucre.



De acuerdo con las autoridades en la ciudad y el departamento, los responsables serían "profesionales en esta clase de actos".



De acuerdo con Eduardo Paternina, habitante del barrio La Vega de Sincelejo, al parecer son personas que recorren el departamento en busca de terrenos que puedan invadir, para posteriormente vender la tierra, acompañados de unos pocos miembros de la comunidad que en verdad sí necesitan de una vivienda.



En Sincelejo las dos más grandes invasiones se concentran precisamente en el barrio La Vega, en la salida hacia la variante a Tolú y ahora en San Miguel, una zona habitada especialmente por miembros descendientes de la etnia indígena zenú.

(Además: Ganaderos de Sucre y Córdoba,en la mira de la delincuencia)



En el sector de La Vega los invasores han construido pequeños ranchos, cambuches y otros más han levantado casas de material, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido desalojarlos.



El predio está ubicado a la orilla de la vía que conduce hacia una zona rural de Sincelejo, muy cerca de la cárcel de la ciudad.



La más reciente acción de los ocupantes de tierras se dio en el barrio San Miguel, en un lote de terreno propiedad de trabajadores de la gobernación de Sucre, pero la comunidad indígena los reclama, afirmando que son sus tierras y que por eso las han ocupado.



(Le puede interesar: El daño ambiental que tiene en agonía al 'Laguito' en Cartagena)

En Sincelejo las dos más grandes invasiones se concentran precisamente en el barrio La Vega, en la salida hacia la variante a Tolú y ahora en San Miguel. Foto: archivo particular

El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, manifestó que las autoridades comenzaron a hablar con quienes están en estos terrenos buscando que salgan pacíficamente y que de no hacerlo, harán todas las acciones necesarias para sacarlos de una propiedad que no es de ellos.



“La administración municipal tiene en la actualidad varios proyectos de vivienda, con todas las de la ley, a lo cual pueden acceder quienes no tengas casas. Pueden llegar hasta la sede de la alcaldía, o a las oficinas del Fondo de Vivienda de Sincelejo -Fovis-, para que hagan todas las diligencias, pero no v amos a permitir que sigan invadiendo”, dijo el alcalde Andrés Gómez.



(Lo invitamos a leer: Más de 2.000 personas ganaron chance en Chocó gracias a un plátano)

La administración municipal tiene en la actualidad varios proyectos de vivienda, con todas las de la ley, a lo cual pueden acceder quienes no tengas casas... FACEBOOK

TWITTER

Otras cinco invasiones se presentan en la actualidad en Galeras, sin que las autoridades hayan podido desalojar a sus ocupantes.



En la zona del San Jorge y La Mojana se presenta la toma constante de tierras, lo que ha traído como consecuencia el enfrentamiento entre campesinos y ganaderos de la región.



La situación ocasionó a finales del año 2020, la muerte de cinco personas en la zona rural de San Marcos, cuando al parecer uno de los líderes del movimiento se reunía con campesinos.



Otra masacre de campesinos ocurrió en el sector conocido como La Güaripa, también en zona de San Marcos, donde varios campesinos, al parecer defendiendo sus tierras murieron a manos de otros reclamantes.



“Esta es una de las situaciones más preocupantes de la subregión del San Jorge, el apoderamiento de la tierra. Es por eso que con el gobierno nacional y las autoridades con sede en el departamento, comenzamos a tomar acciones para buscar una solución al tema”, dio el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver.



Por lo pronto las invasiones continúan, sin que hasta el momento se vislumbre un arreglo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Tenga cuidado: así pueden robar sus seguidores de las redes sociales

En comuna de Medellín aumentaron casos de reclutamiento de menores