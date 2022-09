Durante la marcha del pasado lunes contra las medidas del Gobierno Nacional, entre la muchedumbre enfurecida, un extranjero también clamaba por soluciones al presidente Petro.



Con una carpeta bajo el brazo, repleta de papeles amarillos: escritura, cédula de posesión y varias demandas, el italiano Massimo Trusciglio pedía justicia ante invasores que se tomaron su casa.



(Además: Alerta por muertes repentinas de cuatro mujeres wayú por diferentes patologías)



“Compré mi lote en el 2013 en el sector de Marlinda, La Boquilla. En 2014 contraté a un habitante del sector para que cuidara mi casa. Pero regresé a Colombia en el 2021 con mi hijo de 12 años. En noviembre de ese año le pagué 9 millones de pesos a este señor por sus servicios, él aceptó”, señala el iataliano desesperado.

En video: vea la denuncia del extranjero durante las marchas contra el gobierno nacional

Ciudadano italiano Massimo Trusciglio compró lote y construyó su casa en La Boquilla, Cartagena. Pagó $9 millones a un hombre para que cuidara pero este invadió. Extranjero dice que lo amenazan. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ ⁦@petrogustavo⁩ pic.twitter.com/gAJ8fBQFBF — John (@PilotodeCometas) September 27, 2022

Este abogado me llama y me amenaza, me dice que sabe todo de mi: que soy narcotraficante que lleva cocaína a Europa. Pero eso es una mentira y lo que busca con esto es silenciarme FACEBOOK

TWITTER

Según el extranjero, el presunto invasor es Jairo Hernán Zuñiga, como reza en una de las demandas judiciales que elevó ante autoridades judiciales.



“Al comienzo él se fue y se llevó sus perros, gallinas, marranos, también a una mujer con quien convivía. Yo llevé un topógrafo para arreglar un reclamo de mis vecinos, que también me extorsionaban. Pero luego este hombre regresó y se metió a mi casa y no se quiere ir”, narrá el extrajero.



Su tragedia ha sido una suma de estafas pues una abogada que contrató y a quien le pagó una importante suma de dinero para que lo acompañara también lo abandonó en pleno pleityo legal.



(Le puede interesar: Escalofriante caso de linchamiento en Caquetá: amputan mano a supuesto ladrón)



“Una tarde fuimos con siete policías y con una orden judicial para recuperar mi casa, pero este invasor atravesó una varilla de hierro y otros vecinos slieron con palos y piedras a defenderlo y finalmente nos tuvimos que ir”, relata.



También denuncia que un abogado de nombre Róbinson Arroyo, apoderado del invasor, lo amenaza.



“Este abogado me llama y me amenaza, dice que sabe todo de mi: que soy narcotraficante, que lleva cocaína a Europa. Pero eso es mentira y lo que busca con esto es silenciarme”, denuncia Massimo Trusciglio.

Le pide al Presidente Petro que le compre el predio y funde allí una escuela o una comisaría de Policía

Estoy acá para pedirle al Presidente de la Repùblica Gustavo Petro que el estado compre mi predio y construya allì una comisaría de policía una escuela para educar a esa gente de la Boquilla FACEBOOK

TWITTER

El italiano está en Colombia con su hijo de 12 años, fruto del amor con una joven antioqueña que conoció en el 2007, cuando por primera vez pisó Colombia.



“Ya no quiero esa casa. Mi hijo al ver todas estas amenazas y violencia me suplica que regresemos a Italia: Por eso estoy acá para pedirle al Presidente de la Repùblica Gustavo Petro que el estado compre mi predio y construya allí una comisaría de policía o una escuela para educar a esa gente de la Boquilla que se roba lotes de las personas de bien y trabajadoras”, sostiene Massimo Trusciglio.



(Le puede interesar: Alerta por muertes repentinas de cuatro mujeres wayú por diferentes patologías)



Narra que el predio lo adquirió por un valor de 70 millones de pesos, e invirtió 220 millones de pesos más en la construcción de su casa. A la cuenta suma 9 millones de pesos que pagó al invasor, más varios millones más que ha pagado para recuperar el lote de 200 metros cuadrados.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas