El inusual número de visitas al Nevado del Ruiz que dejó la reapertura

En una foto que circula en redes sociales quedó evidenciada la cantidad de visitantes que estuvieron el más reciente fin de semana en zonas aledañas del Parque Nacional Natural Los Nevados. Una larga fila de vehículos y personas que no conservaban la distancia física se evidencian en la imagen que es motivo de polémica en redes sociales.

Antes del inicio del aislamiento obligatorio era natural que personas subieran a la zona a disfrutar de los paisajes, pero no en la cantidad que se registró en esta oportunidad. Así lo indicó el director de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas (Jedeger), Félix Ricardo Giraldo.

Ayer en el Nevado del Ruíz como que andaban repartiendo ruanas, o lotes o pagando jóvenes en acción que casi todo Manizales andaba por alla ¿O qué? pic.twitter.com/9s2yxlnUJa — 𝓛𝓾𝓲𝓼𝓪 (@Luisahatesyou) September 7, 2020

“La zona es muy bella, hay paisajes muy bonitos, valles, niebla y es normal que suban muchas personas, pero antes del fin de semana no teníamos información de que tantas personas fueran al mismo tiempo. Creemos que al abrirse la movilidad después de estar seis meses encerrados mucha gente decidió ir”, precisó el funcionario.



Giraldo indicó que esto sí representa una preocupación no solo ante la posibilidad de que, en medio de la aglomeración, se presenten contagios por covid-19, sino por los posibles daños que se causen en este ecosistema.



“La capacidad de carga de una zona amortiguadora es baja y esa es una zona que es importante proteger. Es conveniente que no suban tantas personas al tiempo porque el impacto sí puede ser negativo para el ecosistema que hay alrededor”, señaló el director de la Jedeger.



El lugar donde fue tomada la fotografía corresponde a una vía nacional que conduce de Caldas a Tolima y hace parte de la zona de amortiguación del Parque, es decir que al no estar dentro de él ni Parques Nacionales ni el departamento puede restringir la movilidad en el sitio, por lo que las autoridades solo apelan a la conciencia social.



“Invitamos a todas las personas a que mantengan su distanciamiento de dos metros, que usen tapabocas y -si están al aire libre- en lo posible se pongan gafas o visores para evitar el contagio de coronavirus. También a cuidar este bello lugar, no arrojar basuras ni contaminarlo para que -como ahora- futuras generaciones puedan disfrutar de él”, apuntó Giraldo.



La zona de valles, lagunas y demás paisajes correspondientes a páramo y subpáramo que están alrededor de este Parque es muy frecuentada por turistas y deportistas, por lo que las autoridades esperan que sean los mismos ciudadanos que disfrutan de él quienes lo conserven.

