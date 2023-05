Las lluvias que han caído sobre la región de La Mojana, Antioquia y el Valle ocasionaron el crecimiento del río Cauca y los pocos trabajos que habían ejecutado las dragas en el boquete de 'Cara de Gato' se los llevaron las fuerzas de las aguas.



Dos dragas fueron contratadas con recursos de las gobernaciones de Bolívar y Sucre.



El objetivo era sacar material y depositarlo en una de las llamadas ‘bocas’ de la ruptura sobre las orillas para construir un jarillón y buscar poco a poco tapar el boquete por donde se han ocasionado inundaciones en poblaciones de cuatro departamentos.



Inversión de $4.500 millones

La Mojana sucreña.

En los trabajos se invierten cerca de 4 mil 500 millones de pesos aportados por las dos administraciones, en un trabajo diseñado y coordinado por las oficinas de Gestión de Riesgos de Sucre y Bolívar.



Faltan los recursos que desde la Gobernación de Córdoba también se prometieron, estimados en mil millones de pesos, pero hasta el momento no se han hecho efectivos.



En su momento el coordinador de Gestión de Riesgos de Sucre, Arnaldo Vergara informó sobre la efectividad de las obras que se estaban realizando, la forma como se conformaron playas con el material de las dragas, la colocación de megabolsas para impedir el paso del agua y conservar la arena depositada en las orillas.



“Lo más reciente que se hizo en el lugar fue colocar unos palos para dejar a su lado las megabolsas, e impedir que las corrientes del Cauca las arrastraran”, informó Oswaldo Pupo, uno de los veedores de los trabajos.

'Lo más grave es que ahora no hay de dónde sacar más recursos para terminar de ejecutar los trabajos'

Contrato busca garantizar la continuidad de los trabajos en Cara de Gato.

"En estos trabajos de cara de gato no hay quien lidere las obras y nosotros que debemos estar más unidos, lo que hacemos es dividirnos"

Con los primeros aguaceros y el crecimiento del río Cauca, parte de los trabajos ejecutados por las dragas fueron arrastrados quedando nuevamente el sector de cara de gato expuesto a que pase con fuerza el agua y las poblaciones comiencen una vez más a inundarse.



“En estos trabajos de cara de gato no hay quien lidere las obras y nosotros que debemos estar más unidos, lo que hacemos es dividirnos. Con anterioridad se han tapado 18 chorros y es el primero que se hace con dragas. El no cierre de la ruptura es culpa de quien armó el proyecto, porque se sabía que de esa manera no se lograría”, dijo Jaime Camacho, líder de La Mojana en la zona de Nechí (Antioquia).



Señaló además que se perdió mucho tiempo y se había dejado pasar los meses de fuerte verano.



“Lo más grave es que ahora no hay de dónde sacar más recursos para terminar de ejecutar los trabajos”, afirmó.

Poblaciones por donde baja el agua desde cara de gato quedaron expuestas a más inundaciones

Inundaciones en La Mojana.

"Con anterioridad se han tapado 18 chorros y es el primero que se hace con dragas. El no cierre de la ruptura es culpa de quien armó el proyecto, porque se sabía que de esa manera no se lograría"

Para Aníbal Janna, líder de la región, lo que está ocurriendo en estos momentos se veía venir y más por la toma de decisiones equivocadas por quienes están al frente de las obras.



Manifestó que el dragado si funciona, pero que se están realizando por el lugar que no es, a pesar de que la comunidad hizo la sugerencia.



“Sin embargo el contratista y los ingenieros dijeron que era por otro lugar donde el agua no hacía presión y eso es falso. Ahora el río se está llevando una parte del material dejando desprotegida a las comunidades”, precisó.



Este líder expresó que ahora deben esperar a que el río Cauca baje nuevamente sus niveles, esperar a que no se lleve todo el material y retomar los trabajos buscando el cierre en cara de gato.



Por lo pronto, las poblaciones ubicadas en la dirección por donde baja el agua desde cara de gato, en Guaranda, Sucre (Sucre), Majagual, Ayapel (Córdoba) y Nechí (Antioquia) quedaron expuestas a más inundaciones.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo