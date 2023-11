Videos: sectores de Cartagena resultaron inundados tras fuertes aguaceros esta tarde

No es noticia y no es nuevo. Una veintena de barrios, incluido el Centro Histórico de la Ciudad Heroica, se encuentran anegados a esta hora luego de los fuertes aguaceros que bañaron a Cartagena desde este mediodía.



Los fuertes aguaceros habían iniciado el pasado viernes y se extendieron durante el finde semana afectando incluso la jornada electoral del domingo.



A esta hora la oficina para la gestión del riesgo de desastres se encuentra hace el balance de las afectaciones.



La ciudad espera dos obras claves: el plan maestro de drenajes y las obras de protección costera. Obras clave contra el cambio climático.



Parque del Centenario, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, a esta hora anegado tras fuertes aguaceros. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@UNGRD⁩ pic.twitter.com/l5CfUjlSA5 — John (@PilotodeCometas) November 1, 2023

