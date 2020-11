Calamidad pública en El Banco, Magdalena, por primeras inundaciones

En el municipio de El Banco, sur del departamento de Magdalena, ya se registran primeras inundaciones por el crecimiento en los niveles del Río Magdalena.



El alcalde, Roy Barrera, decretó la calamidad pública luego de que el agua comenzara a desbordarse en algunos sectores del casco urbano y tuviera en máxima alerta al corregimiento de Matecaña.



Los barrios hasta el momento afectados son: La Playa, 10 de Julio y Mirian Cecilia, igualmente sectores de la zona comercial.



El último reporte técnico indica que el río Magdalena alcanzó los 8,71 metros de altura y las posibilidades de que se presenten emergencias por inundaciones son altas.



El mandatario local dijo que se han tomado algunas medidas preventivas, pero los recursos que tiene a su disposición no son suficientes en caso que el río supere completamente la muralla de contención.



Lo más grave es que dicho muro indicó además, que este muro presenta filtraciones debido a fisuras o grietas, por lo que por la presión de la corriente podría romperse y causar un desastre.



"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y departamental para que estén atentos y no nos dejen solo en esta circunstancia porque no hay forma de atender una inundación de grandes magnitudes", dijo el alcalde.



La Alcaldía activó el Puesto de Mando Unificado, PMU, desde donde monitorea día a día los niveles del río y coordina las acciones necesarias para atender la emergencia.



Igualmente ya están habilitadas las instituciones escolares para que sirvan como albergues de ser necesarias.



“Necesitamos apoyo con carpas y otras ayudas para también acondicionar dos escenarios deportivos en el caso que nos toque evacuar a las familias de los barrios en mayor riesgo”, añadió el mandatario.

Apoyo departamental

La Gobernación, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres -Ogerd-, dirigida por Jaime Avendaño, instaló la Unidad Móvil de Prevención y Atención de Emergencias’ en articulación con la Alcaldía Municipal, en aras de mitigar el riesgo.



Adicionalmente suministró 2 mil sacos para la creación de barreras artificiales; y dispondrá de maquinaria amarilla para intervenciones mecánicas a partir de este sábado 21 de noviembre.

“Reafirmamos la alerta roja, sobre todo en los 15 municipios que están ubicados en la margen derecha del río Magdalena, debido a que la estación meteorológica de El Banco nos indica un incremento considerable del nivel del agua del río. Todas las entidades de socorro permaneceremos alerta. La razón de este incremento obedece a las fuertes lluvias que están cayendo en el interior del país”, informó Jaime Avendaño, director de la oficina de Gestión del Riesgo.



Le entidad recomendó a la población evacuar ante erosiones cercanas a sus viviendas; así mismo fortalecer la barrera de contención de sus casas en caso de vivir cerca de un afluente; monitorear el nivel del caudal y estar en constante alerta en caso residir próximo a un río.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv