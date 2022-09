El alerta se encuentran las autoridades de Pereira luego de la intoxicación masiva de 60 estudiantes de la Institución Educativa Combia, ubicada en zona rural, en dos episodios.

El primer episodio se presentó este martes durante una izada de bandera, cuando 47 estudiantes empezaron a presentar síntomas de náuseas y vómito, dificultad respiratoria y pérdida breve del conocimiento que obligó a las directivas a llamar a remitir a los estudiantes a centros asistenciales de la ciudad.



El segundo episodio se presentó este jueves, cuando 13 estudiantes más presentaron los mismos síntomas y tuvieron que ser remitidos a hospitales de la capital risaraldense.

Tras el primer caso, la Secretaría de Educación desplegó a un equipo de ingenieros de alimentos y supervisores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para revisar si esta situación tendría relación con los alimentos. También, la Secretaría de Salud, junto a Bomberos y la Dirección de Gestión del Riesgo, acudieron a revisar si había presencia de agentes químicos y así determinar qué pudo haber ocasionado la situación.



De acuerdo con la información suministrada por el colegio y por el operador del PAE, no estaría relacionado al consumo, pues para la hora de los hechos (10:40 de la mañana), aún no habían comido.



“El equipo de ingenieros y supervisor del Programa de Alimentación Escolar descartó que la situación haya sido producto del consumo de los alimentos, ya que estos aún no habían sido servidos en el plantel educativo, ya que la hora de servido es a las 11:30 a.m. y aún se encontraban intactos. Incluso a la hora en mención todavía estaban terminando de llegar algunos isotérmicos con algunas preparaciones”, informó la Alcaldía de Pereira.

En el segundo evento también se descartó que fuera una intoxicación alimentaria.



La segunda hipótesis sería el uso de agroquímicos en fincas y cultivos contiguos al plantel. "Continuamos con la investigación epidemiológica de campo, con una hipótesis orientada hacia el uso de una sustancia química desconocida. Esto debido a los síntomas presentados en la población afectada y las características en la concentración y velocidad con la cual se presentó el evento”, dijo Ángela María Rincón Bedoya, secretaria de Salud Pública y Seguridad Social (e).



La funcionaria explicó que, como resultado de la investigación, el equipo de Riesgo Químico identificó disposición inadecuada de envases de agroquímicos en la zona.

"En la visita al lugar se encontraron serias irregularidades en la disposición final de empaques de agroquímicos y unas malas prácticas de almacenamiento y uso de estos productos que llevaron a iniciar un proceso administrativo en cabeza de la autoridad ambiental. La Secretaría de Salud hará seguimiento a este proceso que lidera la Carder", dijo Rincón.



Al momento, 46 se encuentran estables y fueron dados de alta; uno más continúa recibiendo atención médica a la espera de resultados de algunos exámenes médicos. Los 13 afectados de este nuevo episodio aún están en valoración. Las autoridades informaron que ni directivos ni docentes presentan sintomatología.

PEREIRA