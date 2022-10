De las 37 personas afectadas, al parecer por una sustancia que habría estado presente en las empanadas que ingirieron en las sedes de una panadería ubicada en los barrios Perla del Sur y Mercasa en Pereira , 13 siguen internadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de varios centros asistenciales de la ciudad. ​( Más información: Empanadas con químicos intoxicaron a 36 personas en Pereira; 16 están en UCI )

Las personas que permanecen en UCI han requerido apoyo ventilatorio, pues no pueden respirar por sí mismas, según explicó la gerente del hospital San Jorge de Pereira, María Elena Ruiz.

legaron con dificultad respiratoria, requerían soporte ventilatorio, tenían náuseas, dolores abdominales y malestar general pero su necesidad urgente era el soporte ventilatorio FACEBOOK

GORJEO

"Llegaron con dificultad respiratoria, requerían soporte ventilatorio, tenían náuseas, dolores abdominales y malestar general pero su necesidad urgente era el soporte ventilatorio. Tenemos dos personas con pronóstico reservado. Las demás personas (que se encuentran hospitalizadas) han reaccionado bien al tratamiento y refirieron mejoría después del lavado que se les practicó", dijo el gerente. Entre las personas intoxicadas se encuentran tres menores de edad. Uno de ellos está en la UCI pediátrica del hospital San Jorge. Entre tanto, uno de los familiares de las personas que se encuentran en UCI, dijo que es posible que la sustancia ingerida por su padre le haya generado daño en pulmones y riñones. "Nos dicen que la sustancia que consumió puede afectar sus riñones o pulmones. A mi papá lo sacamos de la casa casi moribundo y le salía espuma por la boca ”, dijo Kevin Alzate.

Facebook Gorjeo LinkedIn

Empanadas. (foto de referencia) Foto: Martín García. EL TIEMPO

Las muestras del alimento fueron enviadas a un laboratorio especializado del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para realizar los análisis toxicológicos. El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Javier Gallego, informó que personal policial se puso en contacto con el administrador del establecimiento comercial quien informó que los alimentos eran comprados a una persona que reside en el barrio Perla del Sur.

No nos gusta cerrar negocios, pero cuando se identifican malos procesos es necesario hacerlo FACEBOOK

GORJEO