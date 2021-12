“Allá, en esa fundación nos daban mucho maltrato. Nos ponían una pistola eléctrica o nos sometían a castigos. Algunos, obligándonos a tomar orines y en otros, nos golpeaban o sofocaban. Nos menospreciaban”.

Es el relato de uno de los 97 pacientes de las dos fundaciones de rehabilitación social con problemas psicológicos y de drogadicción en Ipiales y El Contadero, en Nariño.



(Lea también: Tres ciudades, en la puja por el millonario negocio del turismo de salud)



Allí, según la Fiscalía General de la Nación, sus empleados son investigados porque, presuntamente, ejercían supuestas torturas y tratos deplorables e inhumanos.



Los hechos que eran objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, habrían ocurrido entre el 24 de enero y el 23 de noviembre de 2020, época en la cual, según las denuncias recibidas por familiares de las víctimas, dos fundaciones presuntamente se habrían convertido en “verdaderos centros de tortura”.



(Lea también: ¿Dónde están y quién tiene a los dos líderes de Buenaventura raptados?)



Inclusive, las autoridades tratan de establecer la presunta muerte de tres personas que llegaron hasta las instalaciones en demanda de los servicios de rehabilitación.



De acuerdo con el director seccional de la Fiscalía en Nariño, Leonardo Vergara, "los creadores y empleados de las dos entidades las crearon el año pasado, con el fin de prestar servicios de rehabilitación a población vulnerable como drogadictos y alcohólicos”.



Ese organismo informó que se logró establecer que en ambas fundaciones, hombres y mujeres de distinta edad, presuntamente, habrían sido objeto de prácticas de dolor y sufrimiento, tanto físico como psicológico.



Sin embargo, algunos empleados que han dado testimonios aseguraron a la Fiscalía que se trataba de métodos terapéuticos de recuperación física.



(Además: (Lea también: La historia no contada del cadáver 79 del Palacio de Justicia)



“Nos trataban peor que a los perros, si nos portábamos mal nos ponían a tomar orines y nos dejaban sin comer varios días”, dijo otro de los jóvenes, a su salida de una de las fundaciones en la ciudad fronteriza de Ipiales, en el sur del departamento.



“Nos decían siempre que si hablábamos nos daban más duro”, dijo después.



Los testimonios entregados por los afectados señalaban que, supuestamente, fueron blanco de fuertes y prolongadas golpizas con objetos, como tablas de madera, además de que, al parecer, les aplicaban choques eléctricos con pistolas Táser en distintas partes del cuerpo.



Añadieron que habrían sido encerrados en oscuros cuartos, de manera prolongada y hasta los habrían obligado a ingerir alimentos descompuestos y a consumir otros preparados con jabón o detergentes.



(Le puede interesar: Exalcalde de Alcalá asesinado es familiar de la alcaldesa municipal)



“Me dieron con unas tablas y me cascaron”, dijo uno de los jóvenes que allí se encontraba.



“Una vez que yo me porté mal me dieron con unas tablas, y me cascaron a mí y a otro compañero”, señaló otra de las víctimas, quien después agregó: “Cuando uno se manejaba mal, la comida que nos daban era más agua que sopa y una papa cruda con jabón detergente”.



“Allá no había comida, no había baños y teníamos que dormir en el piso”, advirtió una de las mujeres que permaneció más de seis meses en una de las fundaciones. También dijo: “A mí me iba a violar una persona de la fundación. Esa vez me llevó dizque a hacer el aseo pero me iba a violar, nos decía que si nos acostábamos con él nos iba mejor en la estadía”.



Un hombre de mayor edad expresó: “Nosotros estamos dándole gracias a Dios y a todas las autoridades porque por fin descubrieron las patrañas de ese estafador y de ese torturador”.



(Le puede interesar: Cali le apunta a un alumbrado navideño bioseguro y con amor por la ciudad)



Agregó que en el lugar el maltrato era el común denominador “pero también las amenazas, la tortura física y psicológica pero por fin todo eso se acabó (…) ¡Viva la libertad!”, exclamó.



A su vez, denunció que desde el 2 de septiembre de este año, cuando llegó a la fundación, hasta el pasado 2 de diciembre no recibió ninguna atención médica. Aseguró que los constantes dolores de cabeza y de estómago que sufrió serían consecuencia de mala alimentación y de falta de sueño.



Precisó que la propaganda utilizada por las fundaciones para atraer más internos era completamente falsa, “que hacían trabajo social y apoyo psicológico a las personas, es una completa mentira”.



De acuerdo con el testimonio de otro joven: “Nos pegaban constantemente, nos maltrataban, la comida que nos daban, si no era mala era muy escasa”.



Las fundaciones “no contaban con permisos de la Secretaría de Salud de Ipiales ni de la Secretaría de Salud de Nariño”, dijo el director seccional de la Fiscalía en Nariño.



Tras las largas jornadas de investigación y recopilación del material probatorio, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra nueve personas, entre creadores y empleados de las dos fundaciones que operaban en Ipiales y El Contadero.



La Fiscalía imputó cargos por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de tortura, fraudulenta internación en asilo, centro médico o establecimiento similar y actos de discriminación.



Empleados investigados rechazan las acusaciones y afirmaron que son inocentes frente a todo este proceso. No aceptaron los cargos.



Estas denuncias se suman a las reveladas por el personero de Bucaramanga en las fundaciones de la capital santandereana donde quedó en evidencia las torturas que recibieron decenas de jóvenes que estaban recluidos en fundaciones de rehabilitación.



(En contexto: Personero revela escabrosos detalles del cartel de fundaciones bumanguesas)



PASTO