Internos de la cárcel de Riohacha denuncian brote masivo de tuberculosis al interior del centro penitenciario; 35 de ellos se encuentran recibiendo tratamiento para combatir dicha enfermedad.



La situación se registra en el patio 1 en el que se encuentran 75 internos, de los cuales varios de ellos comenzaron a presentar síntomas de fiebre y tos, tras la confirmación de un caso que requirió ser trasladado a un centro hospitalario.



Relatan que hace 15 días, uno de ellos se puso muy mal por una supuesta neumonía, siendo trasladado a un centro asistencial en donde duró ocho días hospitalizado, tras salir positivo para tuberculosis.



Temen contagiarse y piden mejor atención para enfermos débiles y varios adultos mayores

De regreso al penal, fue recluido en el patio junto con los otros compañeros, por lo que se estima un probable contagio al resto del grupo, ya que todos comparten el mismo espacio y los dos baños disponibles, sin medidas de aislamiento.



Sostienen que el día martes les tomaron las pruebas y posteriormente fueron llamados 35 de ellos, para iniciar tratamiento el pasado jueves.



“No nos entregaron resultados, simplemente llamaron por listado, nos dijeron que solo iban a llamar a los que salieron positivos, en total 35”, sostuvo uno de los reclusos que denunció el caso y pide la reserva de su identidad.



Denuncian que están todos juntos, les llevan los medicamentos y cuatro mascarillas para uso diario y enseguida se van, el resto del grupo teme contagiarse y pide una mejor atención para los enfermos quienes se encuentran débiles y hay varios adultos mayores.



“Les están dando unos medicamentos que son demasiados fuertes y la comida acá es muy mala, a unos les da mareo, ganas de vomitar y otros se desmayan, no les está sentando bien el medicamento y la gente está rebotada, no se lo quieren tomar”, dijo el recluso.



Señala, además, que se sienten discriminados ya que no los dejan tocar la reja, ni salir al patio. Sin embargo, la situación comenzó a afectar a todos los reclusos debido a que les prohibieron recibir visita familiar y de los abogados.



“Pedimos a las autoridades que nos colaboren, que se percaten del caso, porque es una enfermedad que es contagiosa. No nos mató el covid, para irnos a matar la tuberculosis, eso es grave”, indicó.

Autoridades confirman un solo caso

Por su parte, el director de Salud departamental Armando Pulido, aseguró que se viene coordinando con el director de la Cárcel la situación, y solo se tiene un caso confirmado y la situación se tiene controlada.



“En estos momentos está recibiendo su tratamiento y evolucionando satisfactoriamente”, sostuvo Pulido.



Asimismo, indicó que las 35 personas que tienen probabilidad de tener la enfermedad ya se les realizaron las pruebas moleculares y se les estará haciendo una correlación clínica con la prueba y la sintomatología que están presentando, “eso es lo que nos dará la prueba y la certeza que ellos tengan la tuberculosis activa”.



Finalmente, señaló que de requerirse cuentan con suficiente tratamiento para contener el brote y para realizar un especial seguimiento a internos, guardias, personal administrativo, y de servicios generales.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

