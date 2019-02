El intercambiador La Carola ayudará a reducir trancones en Manizales

Tras algunos retrasos, se inaugura hoy el intercambiador vial del barrio La Carola, en Manizales. Con esta glorieta elevada se busca solucionar los problemas de movilidad que se registran en el sector debido al crecimiento de la comuna y la construcción del centro comercial Mall Plaza.

Sobre la 1:00 p.m. y con la presencia del Presidente Iván Duque Márquez, se dará la apertura oficial a la primera fase del proyecto que mejorará el flujo de vehículos desde el centro de la ciudad hacia la glorieta de San Rafael, en ambos sentidos.



Además, la salida a Neira, la entrada al barrio La Carola y el sector de Laureles son puntos de alta congestión y esta obra los interviene directamente.



El secretario de Tránsito de Manizales, Carlos Alberto Gaviria, aseguró este intercambiador “era muy necesario porque la zona era un ‘cuello de botella’”. Añadió que se complementará con tres puentes más sobre la avenida Kevín Ángel.

​

Comentó, además, que ahora el ingreso a La Carola y el centro comercial será únicamente por la glorieta. “Ya no estará habilitada la entrada que se regulaba con el semáforo. Como no se han terminado los puentes, es posible que haya congestión, pero estaremos pendientes”.



En cuanto al paso peatonal, el Secretario indicó que en pocos días iniciará la construcción de un puente, que ya cuenta con estudios y diseños y es responsabilidad del centro comercial.



Entre tanto, José Fernando Mejía, gerente del Instituto de Valorización de Manizales (Invama), que tenía la responsabilidad del intercambiador, manifestó que la obra “evitará los trancones que se presentan en la entrada a La Leonora y en el sector de La Toscana”.



Esta fase costó 30.000 millones de pesos provenientes de recursos propios del municipio y del recaudo de valorización que pagaron cerca de 10 barrios de la zona. “El decreto salió por 22 mil millones y, a la fecha, el recaudo por ese concepto es de 15.000 millones”, contó Mejía.



Informó también que ya se inició con la segunda etapa del proyecto, que es la construcción de los tres puentes, que tendrán como partida el sector de Aguas de Manizales. El primero conectará con Los Rosales, el segundo con la salida a Neira y el tercero con la zona de la central de sacrificio. Tendrán un valor de 15 mil 500 millones, de los cuales más del 90 por ciento serán aportados por el Instituto Nacional de Vías, Invías.



Diego Escobar, Doctor en Gestión del Territorio e Infraestructura del Transporte, comentó que esta obra “sí mejorará la movilidad, pero que será necesario tener en cuenta obras pensadas no solo para el vehículo privado, si no para el transporte público, las bicicletas y los pasos peatonales”.

El pico y placa se mantiene

El Secretario de Tránsito informó que el pico y placa temporal para los particulares se mantendrá, dado que falta la construcción de tres puentes. Añadió que con la medida se sacaron de circulación unos 30 mil carros, lo que “ayuda muchísimo, pero sabemos que no es la solución a los problemas de movilidad”.



Gaviria reconoció que sería “beneficioso” que la medida fuera permanente, pero recordó que el Plan Maestro de Movilidad que dice que la ciudad “no lo necesita”.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO