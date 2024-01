Madre de 5 hijos fue atacada a cuchillo por su expareja sentimental antes de Año Nuevo

Una mujer de 34 años, madre de 5 hijos menores de edad, se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada a cuchillo por su antiguo compañero sentimental.



Se trata de Diana Paola Ortiz, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Antonio del muncipio de Pitalito, Huila, y los medicos tratan de salvarle la vida, pues presenta múltiples de heridas en varias partes del cuerpo.



La historia trágica de esta madre de familia comenzó el 31 de diciembre cuando su excompañero sentimental llegó a un salón de belleza, ubicado en el centro de Pitalito, donde ella labora hace varios meses para sustentar a sus hijos, así como para darles educación.



En ese local comercial el hombre, que no ha sido identificado, la insulto con palabras de grueso calibre e improperios y despues de una acalorada discusión se le abalanzó y la atacó con un cuchillo provocandole heridas y daños en cinco órganos vitales.



"Su pronóstico es reservado y permanece bajo coma inducido", señaló el informe médico.



Testigos afirmaron que vieron salir del salón de belleza a un hombre con las mismas características de la expareja de la víctima. Otra prueba es que quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada frente al establecimiento comercial, de donde huyó en veloz carrera.



Allegados a Diana Paola señalaron que ella laboraba diariamente para sustentar a su madre y a sus 5 hijos que, al parecer, no serían hijos del atacante.



Del ex compañero de la mujer se estableció que fue capturado por la Policía de Putalito.



"Minutos después de ocurrido el hecho, este sujeto habría huido del sitio y llega hasta un bar donde es capturado por los uniformados, al momento del registro personal le es hallada el arma blanca con rastros de sangre, con la cual, al parecer, habría agredido a su excompañera sentimental", dijo la Policía.



De inmediato fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de intento de feminicidio y lesiones personales agravada, donde luego de las audiencias de legalización de captura, le fue interpuesta la medida privativa de la libertad en una cárcel.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO