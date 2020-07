Con fusiles intentaron asesinar al exparamilitar ‘Monoleche’

Al menos cinco hombres armados con fusiles y granadas intentaron asesinar en la tarde de este jueves al exjefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán ‘Monoleche’, quien se encontraba en su finca del corregimiento Los Garzones, en la periferia de Montería.

(Lea también: Reconocida arquitecta denuncia haber sido víctima de extorsión)

El hecho fue confirmado por el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Wilson Montenegro, luego de recibir el reporte oficial.



“Gracias a la oportuna reacción de los hombres de la Unidad Nacional de Protección que conforman su esquema de seguridad, al igual que la información oportuna que se brinda a los cuadrantes, evitamos que se presentara este hecho”, dijo Montenegro.



En la acción policial fueron incautados dos fusiles, un revólver, siete proveedores y una granada, que al parecer dejaron abandonadas quienes intentaron cometer el acto criminal.

El coronel Montenegro dijo, igualmente, que dos personas que habrían participado del hecho ya están identificadas y podrían ser capturadas en las próximas horas.



Testigos dijeron que, en los alrededores de la finca de ‘Monoleche’, se escucharon ráfagas de disparos de fusil, al menos durante cinco minutos. Del mismo modo se escuchaban gritos de hombres que corrían por los matorrales, al parecer intentando ingresar al predio de su víctima.El esquema de seguridad del desmovilizado jefe de las AUC hizo que el comando armado desistiera de sus intenciones.

(Le puede interesar: Aíslan al Gobernador de Risaralda por contagio de covid-19)

Alias 'Monoleche' permanece escoltado. Foto: Archivo/EL TIEMPO

En entrevista al portal local ChicaNoticias, alias ‘Monoleche’ se refirió al atentado señalando que desconoce el origen del mismo, pero no descarta que se trate de una posible retaliación por sus recientes declaraciones ante la justicia, donde le tocó mencionar a “personajes importantes de la sociedad cordobesa y de Montería, que habrían tenido relación con los hermanos Castaño y las AUC”.



“Es posible que se haya presentado una fuga de información y esto haya asustado a estas personas, que contrataron a estos bandidos cobardes, que a los dos primeros tiros salieron corriendo, dejando hasta las armas botadas”, precisó el exjefe paramilitar.



Dijo que ha tenido que contar la verdad de lo ocurrido al interior de las autodefensas y los nexos de ese grupo armado con personas de la vida pública.

“Algún día tendrán que ser capturados, son personajes importantes de Montería. Yo no soy sapo, me sentaron a contar la verdad de las AUC, pero en algún momento serán juzgados, así me maten, las denuncias están, ya todos saben que eran amigos de Carlos Castaño y tenían grupos personales”, añadió alias ‘Monoleche’ en conversación con ChicaNoticias.



Jesús Ignacio Roldán purgó una pena de ocho años, luego de someterse a Justicia y Paz, dentro del proceso de negociación del gobierno con los paramilitares.

(Le recomendamos: 'Medellín llegará a su pico a comienzos de agosto': Daniel Quintero)

Hace cuatro años quedó en libertad y desde entonces se instaló en una finca en el corregimiento Los Garzones de Montería, donde adelanta negocios de comercialización de productos de cosecha.



Sin embargo, ha sido requerido en varias ocasiones por la justicia, para que suministre información acerca de las antiguas AUC.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería