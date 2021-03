Activista y defensor de derechos denunció que lo intentaron secuestrar

El activista y defensor de Derechos Humanos David Rozo -también conocido como @DonIzquierdo_- denunció a través de su cuenta de Twitter que lo intentaron secuestrar.



Rozo, quien es un reconocido influenciador y simpatiza con ideas progresistas y de izquierda, aseguró que el sábado 20 de marzo varias personas lo intentaron secuestrar.



El joven activista contó en su cuenta de Twitter que cuatro hombres lo abordaron, le comenzaron a hacer preguntas y estudiaron su comportamiento. Cuando se quiso ir, pues sabía que las cosas no eran normales, vio "en la mirada de uno de los tipos que me abordó que algo malo pasaría si me iba así. Lo sentí", narró.



"Así que decidí seguir hablando con ellos con incertidumbre, zozobra y el pánico de la situación. En medio de sus preguntas me dijeron que nos sentáramos, a lo cual no le vi problema y accedí a caminar con ellos, pero quisieron llevarme a un lugar poco visible sin que yo lo notara", agregó.



Por algún motivo estoy aquí contando esto. Mi seguridad son ustedes y por ahora no podré continuar con esta lucha, mi vida y la de los míos está en peligro, porque estamos en el país donde nos silencian, donde no hay garantías, donde no hay libertad. #DondeEstaDonIzquierdo — David Rozo. (@DonIzquierdo_) March 23, 2021

Posteriormente, dijo Rozo, un conocido suyo lo observó desde una ventana y le hizo una seña para saber si estaba bien. Pese a esto, continuó con los hombres. Su conocido, pensó después, lo salvó sin darse cuenta.



"Me estarán haciendo inteligencia—pensé— con terror, fue lo que creí, pero en realidad intentaban engañarme para conducirme a otro lugar y raptarme, secuestrarme o desaparecerme... y no lo pude ver... pero mi conocido si lo vio y es testigo de lo sucedido", escribió Rozo.



Sin embargo, los hombres lo dejaron continuar su camino. "Tenía tanto pánico que siempre miré atrás, es una situación aterradora que no le deseo a nadie", agregó el joven.



Según Rozo, lo único que ha hecho es denunciar hechos injustos en Colombia. "Al principio no entendía bien, pero después supe que era inteligencia... Que me estaban haciendo seguimientos. Que me quisieron secuestrar y mi conocido lo corroboró", aseveró.



Este relato ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. La mayoría son de apoyo, como el de la senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, quien escribió en su cuenta de Twitter que "intentan callarnos . No lo conseguirán. Don Izquierdo debes cuidarte. Seguiremos defendiendo a los ciudadanos".



