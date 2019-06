Intenso invierno deja más de 2.000 afectados solo en Pereira y Armenia

Al cierre de esta página, la intensa temporada invernal que azota al país dejaba solamente en Pereira y Armenia 2.104 personas damnificadas, pero si se cuentan las cifras de otros municipios de Risaralda y Quindío, los afectados pueden ser miles.

Esa cifras surgen de las emergencias de la semana anterior, de las cuales, el gigantesco deslizamiento que taponó la variante La Romelia - El Pollo, en Pereira, ha sido la más grave. La tierra y el material vegetal que cayeron desde la montaña donde está ubicado el conjunto residencial Portal de la Villa -que fue evacuado parcialmente- sepultaron varias motocicletas y, posiblemente, algunos vehículos. Cuatro cuerpos fueron recuperados de entre la tierra. Además, hubo tres heridos.



Tras el deslizamiento, dos manzanas completas del Portal de la Villa quedaron al borde del precipicio y fueron desalojadas, es decir, no pueden volver a ser habitadas. Debido al inminente riesgo, a los residentes de las viviendas les dieron solo cinco minutos para sacar algunas pertenencias y objetos de valor.



“Hemos venido haciendo procesos de evacuación progresivos en diferentes sectores de Portal de la Villa. De momento (hasta el viernes pasado) tenemos 133 viviendas desalojadas y 532 personas evacuadas”, informó el jefe de la Dirección de gestión del riesgo (Diger) de Pereira, Alexander Galindo.



Es factible que entre ayer y hoy la Diger ordene más evacuaciones en el Portal de la Villa porque, según Galindo, “se pueden presentar nuevos deslizamientos”.



Otro de los barrios más afectados es Matecaña, donde 53 viviendas fueron evacuadas y 33 desalojadas. En ese barrio se han evacuado 430 personas.



En otros barrios se han hecho evacuaciones preventivas porque algunas viviendas han colapsado o hay fenómenos de remoción en masa de los terrenos.



Tras el aguacero del lunes en la noche y la madrugada del martes se registraron 12 deslizamientos en la zona urbana y 53 en la zona rural de Pereira. Por estos casos quedaron 32 visitas técnicas de verificación, de las cuales hay 12 situaciones de emergencia. Además, el río Consota se desbordó e inundó barrios como Brisas del Consota, El Cortés, El Futuro y Buenos Aires dejando 250 viviendas afectadas y cerca de mil damnificados.



En total, en Pereira hay -hasta el viernes pasado- 1.827 personas afectadas, que han recibido ayudas humanitarias que han sido donadas por sus coterráneos.



Además de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Mistrató son los municipios de Risaralda más afectados por el invierno. Desde marzo a la fecha van 4.500 familias afectadas en este departamento, incluidas Pereira y Dosquebradas.

En Caldas y Quindío

En Quindío, las lluvias no dan tregua y varios municipios como Armenia, Montenegro y Pijao están afectados.



Por ejemplo en la capital quindiana, los ojos están puestos en la situación del asentamiento Milagro de Dios, al sur de la ciudad. Según Empresas Públicas de Armenia (EPA), las viviendas fueron construidas de manera irregular sobre la red de alcantarillado de esta empresa.



Los fuertes aguaceros han colapsado varias viviendas y el riesgo es inminente por lo que un juzgado de Armenia le ordenó a la Alcaldía iniciar un nuevo censo para la reubicación de más de 81 familias (unas 277 personas), que habitan en este barrio.



También se conoció que la subdirección para la Reducción del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, prestará asistencia técnica durante cada una de las fases del proceso de reasentamiento del barrio.



Por su parte, los 45.000 habitantes de Montenegro permanecieron durante seis días sin servicio de acueducto luego de que cuatro derrumbes cayeron sobre la línea del acueducto municipal ubicado en la vereda La Siria, en el vecino municipio de Circasia.

Aunque dicha emergencia fue superada y se repartieron miles de litros de agua para las personas que no tenía, la preocupación es latente pues el invierno no se detiene y este jueves un nuevo derrumbe amenaza con represar el río Roble.



El deslizamiento de tierra se presentó en el sector de Cantarrana, en vereda La Siria afectando parte del caudal del río, sin embargo el afluente hídrico ha logrado remover el barro de la zona.



Mientras que en Pijao, sus habitantes están afectados por el cierre de la vía principal a causa de la inestabilidad del terreno y del invierno. La carretera que comunica a este poblado con Armenia lleva casi dos meses cerrada y ahora se conoció que por un tiempo no se podrá habilitar pues presenta una falla geológica.



En Caldas han sido cinco los muertos por esta temporada invernal, todos en el fin de semana del 6 de abril cuando las lluvias causaron derrumbes en el municipio de Neira y la vereda Pueblo Hondo de Manizales.



Tras los fatales hechos y pese a las alertas por posibilidad de deslizamiento o aumento de niveles de los ríos, ningún municipio se ha afectado posteriormente. Los mayores daños han recaído sobre la malla vial.



De acuerdo con el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, evitar más catástrofes se debió -en gran medida- a la preparación que se ha tenido con las comunidades.



En cuanto a Manizales, que alcanzó a estar en alerta roja por la acumulación de lluvias en laderas (393 litros, cuando su capacidad es de 250), se tiene una percepción similar: la educación ha sido fundamental.



LAURA SEPÚLVEDA PARA EL TIEMPO ARMENIA

LAURA USMA PARA EL TIEMPO MANIZALES

FERNANDO UMAÑA MEJÍA CORRESPONSAL PEREIRA