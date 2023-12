Abren investigación a miembros del Esmad por uso de Venom en Popayán

Cuatro integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), irán a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en el uso del lanzador múltiple de proyectiles electrónicos Venom durante el Paro Nacional de 2021 en Popayán.



Se trata de un mayor, un teniente y dos patrulleros.



El ente de inspección profirió pliego de cargos en contra de los cuatro uniformados.



Los hechos por los que se les investiga ocurrieron el 12 de mayo de 2021 en inmediaciones del parque Caldas de esa capital.



(Le puede interesar: Recompensa de hasta $ 30 millones para capturar a los asesinos de 3 personas en Palmira)

El organismo de control y vigilancia tiene información en la que se señala que uno de los patrulleros hizo uso del dispositivo, aunque no tenía permiso para ello y tampoco hacía parte de sus funciones. Además, habría alterado el ángulo de disparo al ubicar su bota debajo de la base del dispositivo, algo que no está permitido.



El Ministerio Público logró determinar que otro de los patrulleros era el único facultado y autorizado para accionar el lanzador múltiple eléctrico, sin embargo, se le investiga por presuntamente haber permitido que su compañero lo usara en contra de los manifestantes de una manera “indiscriminada”.



(Además: 'El acceso al alumbrado de Cali es gratuito': Alcaldía desmiente supuestos cobros)



“Lo que pudo haber generado un inadecuado control del dispositivo a su cargo” explicó la Procuraduría.



Por su parte, el teniente fue enviado a juicio, por presuntamente dar permiso a personal no capacitado para utilizar la munición no letal Venom.



En cuanto al mayor, este es investigado por presunta negligencia debido a que, al parecer, no contaba con toda la reglamentación para el equipo del antiguo Esmad, hoy llamado Unidad del Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo).



Denuncias conocidas en mayo de 2021 evidenciarían que, en efecto, integrantes del escuadrón habrían utilizado de manera inadecuada el artefacto, por lo que se pudo haber herido a algún manifestante. Así lo confirmó el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que expuso en su momento el análisis que se hizo de uno de los videos divulgados.



“Anoche en Popayán, el Esmad usó el lanzador de proyectiles múltiples Venom desde el suelo y de forma horizontal. Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma”, precisó el director de la organización.



El lanzador múltiple eléctrico Venom, que tendría un costo de casi 500 millones de pesos, consta de un sistema que lanza 30 municiones que pueden tener proyectiles de caucho, cartuchos de humo y otros materiales.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HAALABY

POPAYÁN