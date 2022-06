En zona rural del municipio de Corinto, norte del Cauca, 14 militares fueron retenidos por más de ocho horas, según informaron autoridades de la zona.



El personero Víctor Salas informó que los hechos se registraron cerca del mediodía de este martes 31 de mayo en la vereda El Descanso del corregimiento El Jagual.



Salas indicó que según explicaron campesinos, los uniformados no portaban identificación ni insignias cuando realizaban las operaciones.



“La comunidad sorprendió a un grupo de soldados al interior de una finca sin ninguna identificación, situación que generó su retención, bajo la sospecha de tratarse de actores armados al margen de la ley”, dijo el personero de esa localidad.



La Red de Derechos Humanos del Sur Occidente colombiano "Francisco Isaías Cifuentes", a través de un comunicado de prensa, indicó que los habitantes de un predio se dan cuenta de la presencia de siete hombres armados que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portaban armas largas, pero no tenían ningún distintivo.



Posteriormente, aparecen otros siete.



Comuneros e integrantes de la guardia campesina, deciden solicitarle al grupo de hombres armados que se identifiquen y que digan cuántos son.



Sin embargo, el grupo de hombres armados además de no identificarse, fue contradictorio con el número de militares. Unos dijeron que eran doce, otros que catorce y otros afirmaron que solo eran ellos.

Ante la situación, al lugar llegó la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal y organizaciones de Derechos Humanos, para realizar acompañamiento a la situación.



“Logramos llegar un acuerdo para que la comunidad entregara a los militares en el parque central de Corinto, por aspectos de seguridad y solicitudes del mismo Ejército”, explicó el personero.



Posterior a esos hechos, en un segundo retén militar, tropas abrieron fuego contra civiles que se movilizaban en un automóvil y cuyo conductor no acató la señal de pare, según informó el personero.



“Esos hechos ponen en alto riesgo a la comunidad, son situaciones desproporcionadas que ya tienen antecedentes trágicos causados por el Ejército”, dijo el Personero Víctor Salas.



Los acontecimientos no personas heridas ni fallecidas.



El Ejército no se ha pronunciado.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN