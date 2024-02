Reintegran al trabajo a policía investigado por participar en homicidio de un joven

El patrullero de la Policía Éduard Uribe Ferias fue reintegrado a la institución por orden de un juez, luego de permanecer preso unos 16 meses y de haber salido libre en diciembre pasado debido al vencimiento de términos en el proceso que se sigue en su contra por su presunta participación en el homicidio del joven Fabio Alejandro Carmona y por su presunta vinculación con el grupo delincuencial Los Chukys de Montenegro, Quindío.



El comandante de la Policía Quindío, coronel Pedro José Saavedra Pinzón, confirmó que el reintegro del uniformado se debió a la decisión de un juez. “Las personas tienen su debido proceso y se está cumpliendo la orden del señor juez de reintegrarlo nuevamente a la institución”, dijo el oficial a medios locales.

Uribe Ferias, conocido según la Fiscalía como alias el ´Poli´, seguirá vinculado al caso, pero enfrentará dicho proceso en libertad, lo que representa, de acuerdo a la familia del joven asesinado, un peligro tanto para la integridad de ellos como para los testigos y las pruebas.



“Para nosotros es insólito que a pesar de que este policía estuvo 16 meses en la cárcel, ahora sea dejado libre por vencimiento de términos y reintegrado a la institución como si nada hubiera pasado. Hacemos un llamado al director de la policía para que revisen por qué permiten esto”, dijo Héctor Carmona, padre del joven Fabio Alejandro Carmona.



Y añadió que es “más insólito aun que el policía sea señalado por la Fiscalía del homicidio de mi hijo y cuatro testigos lo señalan de ser la mano derecha del grupo delincuencial Los Chukys y de proveer el armamento y la droga a este grupo, y esté nuevamente de servicio en la policía”.



Carmona dijo además que, la próxima audiencia será el 22 de marzo donde el policía enfrenta delitos como homicidio agravado en la modalidad de coautor, concierto para delinquir, uso de menores de edad para actividades delictivas y tráfico de estupefacientes.



“Los altos mandos de la Policía se han lavado las manos con este caso, cómo es posible que un funcionario con todos estos señalamientos sea reintegrado y más aún en la afectación que puede tener en el caso ya que como miembro activo de la fuerza pública puede interferir amedrentando a los testigos. Es desalentador lo que ha pasado pero seguimos en la búsqueda de la justicia. Como víctimas hemos recibido dos amenazas de muerte y dos medidas de protección por parte de la Fiscalía pero en general el acompañamiento ha sido poco. Tuvimos que huir de nuestro hogar por el riesgo que corríamos”, relató el hombre.



Cabe recordar que el joven de 22 años fue asesinado la noche del 10 de enero de 2021, mientras compartía con sus amigos en una zona aledaña al Coliseo municipal de Circasia, Quindío.



Aunque en su momento la Policía del departamento señaló que la principal hipótesis del asesinato se centraba en “motivos pasionales’’, el caso tomó otro rumbo en 2022 cuando la Fiscalía ordenó la captura de 27 personas, entre ellas un patrullero de la Policía. Todos investigados por presuntamente hacer parte de la estructura delincuencial Los Chukys del municipio de Montenegro.



“Alias el Poli, policía activo en grado patrullero que, aprovechando su función pública, desempeña el rol de informante, campanero y proveedor de estupefacientes y armas de fuego, por lo que recibía remuneración por el servicio que prestaba a la organización.



Se descubre que las armas de fuego incautadas a Jose Alberto Hoyos en allanamiento de agosto de 2020 en el barrio Bosques de Pinares Armenia se las vendió alias el Poli”, dijo la fiscal del caso en una de las audiencias.

Quedó en libertad por vencimiento de términos

De acuerdo a la evidencia presentada por la Fiscalía, el patrullero Uribe Ferias, les señaló la noche del 10 de enero a varios sicarios de la banda, al joven Carmona, pues, al parecer, lo confundió con otro hombre que estaría vinculado con otra organización delictiva de ese municipio, y a quien debían asesinar esa noche.



Según relató el padre de Carmona, luego de que el patrullero señalara a su hijo como el hombre que tenían que asesinar le despejó la zona a Alexander Franco Ramírez, alias ‘Ratón’ para que terminara con la vida del joven y después pudiera escapar sin que las autoridades lo capturaran.



Por su parte, Daniel Zapata, abogado del policía, a través de un comunicado a la opinión pública manifestó que “la libertad de mi defendido no se debe a "artimañas realizadas por la defensa", por el contrario cada una de las actuaciones defensivas realizadas por el suscrito defensor están prescritas en la norma y el hecho de presentar recursos ante decisiones o pretender un correcto desarrollo del juicio oral no es dilatar el proceso ni entorpecerlo”.



Añadió que “el término para la libertad provisional por vencimiento de término se dio a raíz de la presentación del escrito de acusación y es solo a partir de allí que en audiencia ante el juez de control de garantías competente se argumentó y se solicitó la libertad provisional del señor Uribe Ferias, decisión que en primera instancia fue negada por el juez de control de garantías y revocada por la juez del circuito asignada por reparto”.



Zapata finalmente dijo que el reintegro del policía a la institución se debe a “que ya no está privado de la libertad y a que la presunción de inocencia que le asiste no ha sido derrotada y se debe a la trayectoria en la institución que ha sido sobresaliente”.



