Famoso instagramer la 'Liendra' chocó con su vehículo a motociclista

En la noche de este martes, el instagramer Mauricio Gómez, conocido como 'La Liendra', sufrió un accidente de tránsito en La Tebaida, Quindío.

Gómez conducía una camioneta blanca por el sector conocido como La Rebasa, en ese municipio quindiano, y chocó contra un motociclista.



Vecinos de esa localidad, a través de videos difundidos en redes sociales, manifiestan que el influenciador se "quería volar" tras el accidente. Una multitud acorraló a Gómez, quien se mantuvo en su vehículo rodeado por personas.

Hace aproximadamente 30 minutos el influenciador llamado La Liendra se comió un pare y se llevó a un motociclista por delante. Se iba a volar pero la comunidad no lo permitió. Se lo tuvo que llevar la policía porque lo iban a linchar. pic.twitter.com/zBBsXQiCaG — ᔕᗩᖇᗩ🛸 (@sm03____) June 3, 2020

A los pocos minutos, la Policía llegó al sector y lo subió a un vehículo para protegerlo.



En redes sociales, Gómez lamentó el suceso y señaló que en ningún momento su intención era "volarse" del lugar y dejar al motociclista herido.



"Cualquier persona puede tener un accidente. Esta vez, como yo soy "famoso", no sabía qué hacer. Le pido disculpas a la persona por no ayudarlo, pero es que cuando me bajo del carro me empiezan a insultar", señaló Gómez.



Según la versión del influenciador, él prefirió esconderse tras los improperios que recibió. Agregó que el motociclista que resultó lesionado se está recuperando de los golpes.



Se espera que la Policía aclare lo ocurrido.



