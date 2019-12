Vuelven a operar las fotomultas en Santa Marta

Luego de casi un año de estar apagadas al no haber aprobación por parte del Ministerio de Transporte, este lunes 2 de diciembre vuelven a entrar en funcionamiento las cámaras de fotomultas en los semáforos de Santa Marta.

La Secretaría de Movilidad del Distrito dijo que habrá un periodo de socialización y de divulgación por el término de ocho días calendario.



“Durante estos días quienes infrinjan las normas recibirán comparendos educativos, los cuales no tienen ningún costo económico ni administrativo, en el sentido que tengan que realizar algún curso”, expresó la directora de la cartera de movilidad, Jazmín Sánchez.



Aunque son nueve puntos en total en los que anteriormente habían instalados cámaras para detectar infracciones, solo cuatro tienen hasta el momento el aval.



Las cámaras de detección electrónica que entrarán a operar en el Distrito de Santa Marta, estarán ubicadas en la Avenida del Ferrocarril (Carrera 15) con Avenida del Río Coomeva (Calle 29) – Sentido Norte – Sur; Avenida del Ferrocarril con Carrera 19. Sentido Sur – Norte; Avenida del Libertador con Carrera 19 – Sentido Oeste - Este; Carrera 4 con Calle 11c (Centro comercial Arrecife). Sentido Norte – Sur y Sur – Norte (ambos sentidos).



La secretaría de Movilidad, también anunció la instalación de dos puntos móviles de detección electrónica, que contarán con un período de mayor de socialización.



“Debido a los altos índices de accidentalidad, el Ministerio ha aprobado en el Distrito de Santa Marta dos nuevos puntos móviles de detección electrónica, uno en la intersección semafórica que se encuentra a la altura del Centro Comercial Arrecife y otro en el sector de Pozos Colorados a la altura de Ecopetrol. Al decir que son puntos móviles, significa que se encuentra un vehículo allí estacionado para realizar la detección por velocidad”, precisó la funcionaria.

Cabe indicar que estos vehículos no están autorizados para rodar por la ciudad colocando comparendos y solo podrán permanecer en los dos puntos mencionados de manera fija.

Posiciones en contra

Respecto a la reactivación de las fotomultas, el alcalde Rafael Alejandro Martínez, dijo que este mecanismo para multar infractores son un negocio, del cual nunca ha estado de acuerdo.



“Ustedes saben que nosotros siempre hemos dicho que las fotomultas son un negocio que se crearon los senadores a nivel nacional, porque yo realmente no veo que eso evite accidentes”, indicó el mandatario quien considera que para que se respeten los semáforos y los límites de velocidad en ciertas zonas, como en las zonas escolares o en la vías nacionales, no es necesaria una fiscalización electrónica.



Los conductores de vehículos particulares y de servicio público también se oponen a los fotocomparendos. Aseguran que durante el 2018 que se aplicó esta medida, contrario a reducirse la accidentalidad aumentó, al igual que se generó un caos por trancones en aquellas vías por las que se desviaban las personas para evadir las cámaras.



Carlos Uribe, quien maneja taxi desde hace 20 años en Santa Marta recuerda que en ese año, había más imprudencia principalmente de los motociclistas que se subían por los andenes o se metían en contravía para evitar ser captado por las fotomultas.



“Eso no sirve de nada, los mototaxistas que son los más infractores se siguen volando los semáforos y provocando accidentes, la única diferencia con las cámaras es que cubren las placas de sus vehículos ya sea doblándolas o cubriéndolas con la ayuda del parrillero”, manifestó.



Tal como lo expresaron algunos conductores, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad del Distrito, en 2018 se registraron 73 muertes por accidentes de tránsito mientras que en 2017 fueron 64, lo que demostró un incremento de 9 casos más.

De estas 73 muertes, 33 fueron ocasionadas por accidentes en motocicleta.



Igualmente, en 2018 se presentaron 211 casos de lesionados por accidentes en moto que representaron el 55 por ciento de los siniestros viales en la ciudad.



El Observatorio de Seguridad Vial indiccó que el aumento de la accidentalidad con las cámaras de foto detección en funcionamiento fue del 40 por ciento.

