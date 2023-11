Indignante: las obras en La Mojana no se mueven sin permiso del Clan del Golfo 

En la subregión de La Mojana en Sucre no se mueven las obras, e inclusive el comercio, si contratistas y dueños de negocios no les pagan porcentaje al Clan del Golfo.



El fenómeno al margen de la ley ha sido denunciado por líderes en varias ocasiones, no solamente en la región de La Mojana, sino en el Golfo de Morrosquillo, Los Montes de María, El San Jorge y la región Sabanas.



Se tiene conocimiento de la forma como las autoridades en Sucre han luchado contra estas extorsiones, con capturas inclusive de presuntos responsables, pero se sigue presentando con mucha frecuencia.

Deben pagarle al grupo al margen de la ley

un porcentaje del contrato para ejecutar



Mojana Sucreña Foto: Cortesía Ferney Jerez

esto es increíble, a los jóvenes estudiantes hay que decírselo porque tenemos que reconstruir esta Mojana y todo el territorio de Sucre, Córdoba y Bolívar FACEBOOK

El más reciente caso fue denunciado por el mismo director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres -UNGRD- Olmedo López, quien anunció inicialmente una inversión de 129 mil millones de pesos para trabajos de mitigación y de 1.8 billones de pesos para obras estructurales, con el cierre de cara de gato.



"Hace más de mes y medio anunciamos que vamos a intervenir a cara de gato. Pero esto es increíble, a los jóvenes estudiantes hay que decírselo porque tenemos que reconstruir esta Mojana y todo el territorio de Sucre, Córdoba y Bolívar”.



“No puede ser que para resolver el problema de los 154 mil damnificados se tenga que hablar con todo el mundo, incluidos los actores armados ilegales en el territorio, para que permitan el ingreso de las máquinas a la región, eso no tiene sentido y se presenta un retraso en las obras”, dijo el funcionario nacional.



Para los líderes de la región no es solamente el permiso y que ingresen las máquinas, sino que para lograrlo deben pagarle al grupo al margen de la ley un porcentaje del contrato y entonces permitir que los trabajos se puedan ejecutar.



Dijeron que mientras tanto, recientemente cinco municipios de la región incluidas sus zonas rurales resultaron afectadas con el crecimiento del río Cauca y el rompimiento una vez más por el sector de cara de gato.

Damnificados

Obras para la Mojana. Foto: UNGRD

Tenemos más de dos años perjudicados por las inundaciones, no hemos podido sembrar, el ganado se ha muerto, vivimos en la quiebra y ahora cuando se anuncian los recursos para solucionar el problema FACEBOOK

Las familias damnificadas por las inundaciones en esta zona de Sucre, además de los gremios ganaderos, arroceros, cultivadores en general, comerciantes, dueños de fincas, pescadores y campesinos pidieron la intervención decidida de las autoridades para impedir que se continúen paralizando las obras.



“Tenemos más de dos años perjudicados por las inundaciones, no hemos podido sembrar, el ganado se ha muerto, vivimos en la quiebra y ahora cuando se anuncian los recursos para solucionar el problema, hay que pagarles a los delincuentes, eso no tiene ninguna presentación”, dijeron los habitantes de los municipios afectados.

Inundaciones en La Mojana. Foto: UNGRD

Olmedo López, director de la Unidad de Riesgos, dijo que los buenos en la región son más y que el Consorcio RGC será el encargado de hacer las obras en la margen izquierda del río Cauca.



Anunciaron que la ejecución de las obras tendrá una duración de 12 meses y se contempla el cierre definitivo de cara de gato.



La situación de La Mojana se ha presentado también en Corozal, donde se construye el Puente de La Panela, afectado por un deslizamiento de tierra, al igual que los trabajos que se hicieron en la vía, San Onofre – Berrugas – Rincón del Mar, en la zona de balnearios.



En estas obras el grupo Clan del Golfo exigió dineros para permitir su ejecución y los trabajos estuvieron paralizados por un tiempo.



“Los vendedores de pescado, de frutas, cultivadores de arroz, ganaderos, todos deben pagar para ejercer sus labores”, afirmaron líderes sociales en Sucre.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo