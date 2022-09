Santa Marta vive un momento crítico de inseguridad y violencia. A los atracos que se dispararon cuando culminó el periodo de confinamiento por la pandemia, se le sumó este año una ola de homicidios que mantiene en pánico y zozobra a la población.



Ninguno está a salvo en este presente de terror. En lo que va de 2022, un total de 135 personas han sido asesinadas, superando las cifras de 2021, que fue de 133 con armas de fuego. La Policía cree que es por la disputa de territorio entre las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.

El defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, asegura que por estos días el miedo más grande de los samarios es quedar en medio de una balacera que podría desatarse en cualquier instante y lugar. Y no exagera: están matando en zonas céntricas, cerca a CAIs y centros comerciales.



En esa lista de homicidios que cayeron producto de una bala perdida está el caso reciente del sindicalista Juan José Rada Aguirre, quien murió mientras conducía su vehículo por una zona bastante concurrida.



Hace semanas, igualmente un atraco dejó varios vehículos impactados a plena luz del día. Y el año pasado fueron asesinadas la docente Nidia Granados y la líder comunal Juana Ramírez.



“Las balas no distinguen personas y se llevan por delante la vida de gente valiosa que no merece morir de esa manera”, dice Dimas.



El también experto en conflicto armado precisa que en la actualidad se utilizan modelos de ejecución que no se veían en Santa Marta desde cuando los paramilitares de Jorge 40 tenían el Grupo Especial solo para sicariatos de alto nivel.



Uno de estos casos fue el de Leonardo Restrepo, esposo de una concejal del Centro Democrático y cuyo homicidio fue abordado de manera profesional en el interior de un establecimiento comercial, usando un arma con silenciador.

‘Deficiente estrategia’



Dimas asegura que varios factores han facilitado el accionar de la delincuencia y la criminalidad. El primero tiene que ver con la deficiente estrategia de seguridad que implementa la Policía tanto de prevención como atención a los flagelos que afectan la vida y tranquilidad de los ciudadanos.



Así mismo, la fuerza pública carece de suficientes herramientas tecnológicas, de movilidad y comunicación para reaccionar oportunamente y ubicar con mayor facilidad al infractor de la ley.



“Hay una sala de seguridad que no funciona. Tampoco hay cámaras de vigilancia ni suficientes motocicletas que permitan una actuación efectiva ante la ocurrencia de un delito”, dice.

Puja entre la Policía y el Gobierno



Otra falla también de gravedad que va contra la seguridad tiene que ver con el 'divorcio' que existe entre la Policía y las administraciones distrital y departamental.



La alcaldesa Virna Johnson y el gobernador Carlos Caicedo, en dos ocasiones, han pedido públicamente el relevo del comandante de la Policía Metropolitana, criticando su gestión y resultados.



Para ambos es necesario que asuma el mando de la institución un oficial de mayor rango que pueda atacar con efectividad el crimen organizado y la delincuencia común.



“Urge un general en el departamento que recupere autoridad de la Policía y otorgue garantías para la vida y convivencia”, dijo Caicedo.



El comandante de la Policía Metropolitana, Jesús de los Reyes, defiende su gestión, y a pesar que reconoce que hacen falta recursos y logística para mejorar la respuesta de los uniformados, insiste en que desde su dirección se están haciendo grandes esfuerzos para recuperar el orden público.

Por estas fallas, comenta Dimas, “no hay una labor de control eficiente de la seguridad y los bandidos y pistoleros se pasean por la ciudad sin el menor riesgo de ser capturados. Los sicarios tienen la certeza de que pueden matar a una persona en cualquier lugar y hora, porque claramente la inteligencia y todo el componente de la Policía y coordinación institucional está fallando”.



“Si bien es cierto que en los últimos días hemos tenido hechos sucesivos diarios de homicidios, también es real que la institución está generando unos planes, que también han traído algunos resultados”, declaró De los Reyes.



El comandante de la Policía reconoce las diferencias con los gobernantes, pero que eso no ha sido obstáculo para su labor. “Yo siempre he mantenido mi posición de respeto a la autoridad, al gobernador y a la alcaldesa... y acato las órdenes que se imparten por intermedio de ellos”, apuntó.



De los Reyes lamenta que el trabajo de sus agentes en operativos de captura se pierda en la etapa de judicialización, en que un alto porcentaje recuperan la libertad. “Esto obviamente afecta a la seguridad ciudadana y exponen al ciudadano”.



Sobre este aspecto, el experto Dimas apunta: “hasta la justicia está favoreciendo la conducta criminal. La Fiscalía no avanza la investigación con la rapidez y se queda en la mitad del camino y sin elementos probatorios suficientes, lo cual termina permitiendo que el infractor recupere su libertad, como ha pasado con reconocidos matones que volvieron a la calle a delinquir por vencimiento de términos”.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En Twitter: @rogeruv

