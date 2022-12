Turistas que visitan Coveñas y Tolú (Sucre), en el Golfo de Morrosquillo, denunciaron constantes atracos a los que se ven sometidos, lo que atenta contra la temporada de vacaciones en la región.



De igual manera denuncian la incursión de ladrones en diferentes cabañas que se ofrecen en arriendo para esta temporada y otras que son habitadas por sus propietarios.



Jesús Alzáte, quien año tras año visita la región en los balnearios de Sucre, dijo que varios visitantes han sido víctimas de los delincuentes, quienes al parecer recorren las playas en busca de turistas desprevenidos.

Esperan cerca de 50 mil turistas

“En otras temporadas de vacaciones no se habían registrado situaciones como las que estamos viviendo ahora en diferentes sectores de los balnearios”, dijo.



Para la presente temporada de vacaciones que se extenderá hasta el 20 de enero de 2023, los empresarios hoteleros esperan la presencia de 50 mil turistas aproximadamente, de los cuales ya se encuentran en los balnearios de Coveñas y Tolú más de 20 mil.



Dueños de cabañas y hoteles han manifestado que para las fechas del 24 al 31 de diciembre se espera un importante número de visitantes en las dos playas, y se suman además plays de Rincón del Mar y Berrugas, en el municipio de San Onofre (Sucre).



Voceros de la Armada Nacional han dado a conocer los operativos de la institución en esta zona de Sucre, al igual que la Policía de Turismo, con acciones de vigilancia en la región.



Han informado que sus hombres recorren las playas para garantizar la seguridad de los turistas, también se ubican sobre los corredores viales entre los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.



El Gaula Militar lleva informaciones y recomendaciones para no caer ante los extorsionistas, además que no se presente ningún caso de secuestro.



De otra parte, entidades como la Capitanía de Puerto de Coveñas emitieron un comunicado para la protección del turismo que utiliza las embarcaciones para llegar hasta el archipiélago de San Bernardo y a los turistas que practican deportes náuticos.



Indicaron que está dispuesto personal para ofrecer todo el apoyo a las embarcaciones y no permitir que ocurran accidentes.

Incremento del pie de fuerza

Las autoridades de la zona del Golfo de Morrosquillo sin embargo, han pedido el incremento del pie de fuerza para contrarrestar el accionar de los delincuentes que por esta época se toman diferentes lugares del Departamento.



Han manifestado voceros de la Policía Nacional que son bandas que llegan a la región desde otras ciudades.



El alcalde de Tolú, José Chadid, solicitó la realización de un consejo de seguridad para tratar el tema y tomar las acciones que lleven a evitar que los turistas salgan perjudicados con el accionar de la delincuencia.



Hasta el momento no se informe sobre abusos en el precio de las comidas y otras ofertas turísticas en esta zona del Golfo de Morrosquillo.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo