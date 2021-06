Inscriben comité de revocatoria de mandato a Gobernador del Magdalena

En Santa Marta, el abogado samario, Miguel Martínez Olano emprendió un proceso de revocatoria de mandato en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.



Martínez, quien ha sido un contradictor permanente del gobierno de Caicedo, considera que el mandatario departamental no ha cumplido con su plan de gobierno y por esa razón no merece seguir ostentando el cargo.



Bajo dicho argumento, el abogado se inscribió como promotor de la revocatoria de mandato del gobernador.



El trámite lo hizo ante los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil.



Para lograr su propósito, Martínez Olano debe recolectar firmas de no menos del 30 por ciento de los votos obtenidos por el gobernador en las urnas (290.126 votos), es decir, más de 87 mil personas deben apoyar la medida.



De alcanzar la recolecta, se convocaría a unas elecciones donde las personas podrán votar si se revoca o no su mandato.



Hasta el momento el Gobernador, Carlos Caicedo no se ha pronunciado por esta iniciativa.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

