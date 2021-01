Inició el proceso para revocar el mandato del Alcalde de Manizales 

Desde el pasado noviembre, varios ciudadanos hicieron pública su iniciativa de promover la revocatoria de mandato del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. El pasado viernes dieron el primer paso: inscribieron ante la Registraduría Nacional el comité que liderará el proceso ciudadano.

Ya los movimientos habían empezado a formarse, pero los promotores de la iniciativa debían esperar a que Marín cumpliera un año de mandato.



Inscribir este comité fue el siguiente paso en su propósito, “con esto formalmente registramos a las nueve personas que conformamos el comité; somos líderes sociales y comunales, también hay abogados y miembros y exmiembros de Juntas de Acción Comunal”, indicó Jesús Helí Blandón, promotor de la iniciativa y vocero del comité.

Surtido este paso, el proceso sigue su curso. La Registraduría citará al Alcalde Marín para que conozca, de primera mano, las razones por las que estos ciudadanos promoverán esta iniciativa.



De acuerdo con Blandón, una vez recibida la solicitud, la Registraduría tiene 15 días para notificarle al Alcalde que formalmente quieren revocar su mandato; después, junto con el Consejo Nacional Electoral, citarán a una audiencia pública donde él podrá oír los motivos de estos ciudadanos para promover la iniciativa.



“Allí el alcalde tendrá que escuchar y defenderse, no quiere decir que eso tenga alguna incidencia, porque el proceso seguirá su curso”, explicó el vocero. Surtida esta audiencia, a los ocho días, el comité recibirá el formulario oficial para la recolección de las 22.500 firmas hábiles que requiere para pedir el referendo revocatorio.



“Proyectamos conseguir entre 70.000 y 80.000 firmas para no tener dudas en el proceso. Estamos seguros que lo lograremos porque el nivel de inconformismo con el manejo que Marín le ha dado a la ciudad es mucho y generalizado, creería que es de más del 80% de la comunidad”, comentó Blandón.



El líder comunal reiteró, además, que este movimiento social no tiene banderas políticas ni apoyos económicos y que todo lo harán de la mano de la comunidad.

MANIZALES