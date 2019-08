Comenzaron trámites de repatriación del francés muerto en La Guajira 

A la espera de ser trasladado hasta su país de origen, permanece el cuerpo del francés Barry Edward Potard, de 35 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en un sector cercano al Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, al quedar sin frenos, y cayera a un barranco de unos dos metros de altura, la tarde del pasado viernes.

De acuerdo a lo señalado por el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana en La Guajira, Mayor Jhon Jairo Carvajal Torres, los familiares han indicado que no se trasladaran hasta Colombia a reclamar su cuerpo, por lo que adelantan todos los trámites de su repatriación a través del consulado de la embajada de Francia con sede en Santa Marta, lo cual tiende a ser un poco demorado.



Mientras tanto, su cuerpo permanece en el municipio de Maicao, en las instalaciones de Morgue de Medicina Legal, ubicada en el cementerio colombo - árabe de esta localidad.



De otra lado, por la complejidad de las heridas dos de los extranjeros heridos en el accidente fueron trasladados hasta Barranquilla. Se trata de David Aubergier Rico, de 36 años, de nacionalidad colombo – francesa, quien se encuentra en UCI en la clínica Jaller, a la espera de una cirugía. Mientras que Padray Di Cleir, natural de Irlanda, está siendo atendido en la Clínica Campbell y registra fractura de pelvis.

David se encuentra al cuidado de su madre, quien llegó a raíz del accidente. Se conoció que era muy amigo de Potard, mientras que el resto del grupo eran compañeros de viaje.



Por su parte, el irlandés Michael Reby fue remitido a un centro asistencial en el municipio de San Juan del Cesar, al sur de La Guajira.



Los otros heridos fueron identificados como Abel Prieto Moncada, de 37 años y Catalina Azuero Sarmiento, de 23, ambos del departamento de Cundinamarca; y el conductor Adolfo Epinayu Epieyú, oriundo de La Guajira, quien permanece en un centro asistencial en Maicao.

Vehículo sin documentación al día

De acuerdo a lo señalado por la Policía de La Guajira el vehículo en el que se transportaban los seis turistas y el conductor no contaba con revisión técnico mecánica y desde el pasado mes de noviembre no renovaba el SOAT.



El conductor del vehículo aún no ha podido entregar la versión de los hechos a las autoridades, debido a que permanece en estado de show, por esta razón las autoridades no ha determinado si contaba con la licencia de conducir ya que en sistema no aparece activo.



Los turistas llegaron a La Guajira a través de una empresa de turismo virtual registrada en Bogotá que opera en el departamento y que se encuentra legalizada, sin embargo esta subcontrata un transporte “el error fue no verificar la documentación y las condiciones del vehículo”, sostiene la directora de Turismo departamental Iveth Pinedo.

Eliana Mejía

Para EL TIEMPO Riohacha