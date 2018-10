Inicia en Cartagena cumbre continental de comunicación y creatividad

El Presidente de la República, Iván Duque, inaugura hoy en Cartagena la Cumbre Latinoamericana de Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo, donde presentará los primeros avances y políticas en materia de economía naranja.



En entrevista con EL TIEMPO, Ximena Tapias, directora de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias - UCEP, organizadora de la cumbre aseguró que más 80 conferencistas internacionales invitados al evento le pondrán un enfoque más académico este año.

EL TIEMPO ¿Cuál es el objetivo de la cumbre?



Ximena Tapias: Hoy Colombia tiene un protagonismo geoestratégico y además tenemos talento y creatividad. Este es un encuentro que está trabajando con un plan estratégico a largo plazo para convertir a Colombia en el referente de la creación de contenidos en español.



¿Cuál es el enfoque de la cumbre?



Ya no nos estamos mirando el ombligo. Estamos saliendo e invitando a la región, una de las más creativas del mundo, a que se reúna en Cartagena a mirar qué está pasando en esta industria. Además tenemos el respaldo del actual gobierno que cree en la economía creativa, la economía naranja, aquí todo es naranja porque este un encuentro de economías creativas. Esta es una invitación a vivir una experiencia, y las experiencias no están hechas de una sola cosa, por ello el encuentro no es un congreso, es una cumbre, ese solo concepto amplia el espectro de acción.



¿Qué va a pasar en la cumbre?



Tenemos contenidos académicos con más de 80 conferencistas a nivel mundial; tenemos una rueda de negocios con más de 100 empresarios que vienen de toda la región y que están haciendo negocios con proyecciones superiores al millón de dólares; se entregará el premio ‘De igual a igual de ONU Mujeres’ contra la discriminación en la comunicación comercial, se otorgará el premio Latín América efie Awards; y los premios marketers, el reconocimiento a los mejores marketing de toda la región, la votación es abierta. En general hay encuentros variados de la industria como por ejemplo la Reunión Anual de la Comisión de Marketing y Comunicaciones de la Cámara de Comercio Internacional. Hay una muestra comercial ‘la ciudad naranja’ con expositores que estarán presentando novedosos productos y negocios. Son espacios de relacionamiento social y una experiencia muy completa: un regalo de Colombia para toda la región.



Lo último en tecnología es otro de los atractivos de la cumbre



La tecnología es un instrumento transversal para esta industrial. Y esta industria no fuera lo que es hoy sin los desarrollos tecnológicos. Ante esto hay que decir que la cumbre no es una feria de tecnología, pero sí tenemos expertos que nos van a hablar del impacto que la tecnología tiene en esta industria, en la creatividad, la innovación y el mercadeo.

​

¿Cómo define la Economía naranja?



Es un concepto que trae el presidente Duque con un gran coequipero que es Felipe Buitrago. Este es un concepto que existe en el mundo para describir a las economías creativas: la creación humana que se sustenta en el talento y la propiedad intelectual: la música, el diseño, las serie de televisión, la arquitectura, las artes plásticas, las artes escénicas, entre otros; y Colombia es un país privilegiado en este sentido. Con el encuentro lo que buscamos es que vengan esos actores y nos cuenten hacia dónde va este cuento, el conocimiento y la información alrededor de nuestra industria.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

​ Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas