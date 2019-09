Inicia Fase de Concertación para delimitación del Páramo de Santurbán

Tras completar la Fase de Consulta consagrada en la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, insumo clave para definir la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, el Ministerio de Ambiente iniciará el próximo 4 de octubre la Fase de Concertación o acuerdos, tras la cual se expedirá la resolución que trazará la nueva línea de este ecosistema estratégico.

Así lo anunció el ministro de Ambiente, el santandereano Juan Ricardo Lozano, quien convocó a una reunión en Bucaramanga previo al inicio de la Fase de Concertación, espacio que también sirvió para presentar la propuesta que el Ministerio acercará a partir del 4 de octubre a cada una de las comunidades asentadas en los 40 municipios (27 de Norte de Santander y 13 de Santander).



“Recogimos 3.224 propuestas hasta el 10 de julio pasado, participaron 8.200 personas en el ejercicio de consulta y ahora vamos a la etapa de concertación. Este es un ejercicio conjunto y de participación para la protección, conservación y uso sostenible del Páramo de Santurbán. Esperamos que la gente asista para que tenga conocimiento de la orden de la Corte”, dijo Lozano.

La Sentencia de la Corte tiene seis puntos ineludibles que el Ministerio debe atender para cumplir con el derecho a la participación ambiental, que no se tuvo en cuenta en la delimitación del 2014. Los ineludibles son: la delimitación, reconversión y sustitución, sistema de fiscalización, parámetros de protección de fuentes hídrica, instancia de coordinación y modelo de financiación.



Para el caso de la delimitación el Ministerio recibió 1.053 propuestas; en reconversión y sustitución, 6527; para el sistema de fiscalización, 80; para los parámetros de protección de fuentes hídricas, 347; sobre la instancia de coordinación, 653; y en cuanto al modelo de financiación, 641.

Sobre cada ineludible y tomando la información de las comunidades, el Ministerio presentó ayer una propuesta que será estudiada por las comunidades y concertada en cada territorio, con quienes se definirá la línea del páramo y las acciones a desarrollar con las comunidades que se verían afectadas.



“El área la vamos a discutir con cada municipio, iremos predio a predio para evaluarlo y con lo que propongan las comunidades empezamos a tomar decisiones frente a compra de predios y otros", dijo el Ministro, quien enfatizó en que con la nueva Ley de Páramos los campesinos no tendrían que salir de su territorio. Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes que derivó en la Sentencia T-361, indicó que mantiene su posición en que la delimitación sea técnico- científica y basada en estudios hidrológicos e hidrogeológicos. “No queremos una delimitación político-minera en beneficio de una política minera mal concebida y al servicio de las empresas mineras”, precisó.

El accionante añadió que ante la falta de dichos estudios, es posible que en diciembre, cuando se cumple el nuevo plazo para delimitar Santurbán, no se tenga el documento definitivo.



Sin embargo, el Ministro de Ambiente señaló que el Tribunal aún no ha determinado el nuevo plazo y mientras tanto se avanzará en la Fase de Concertación. Por su parte, Óscar Uriel Bautista Parada, campesino de Suratá, dijo que no se permitirá ninguna delimitación, porque el Gobierno siempre ha dejado a los campesinos y las tierras del páramo en el olvido.

“El Gobierno pretende delimitar el páramo afectando a las comunidades paramunas. Desde que se delimitó en 2014 se prometieron ayudas y nunca llegaron y nunca llegarán”, precisó.



La alcaldesa de Mutiscua (Norte de Santander), Ana Dolores Solano, pidió que se delimite el páramo pero con la posibilidad de que los campesinos sigan en sus predios y solicitó al Congreso que modifique la ley que impide la agricultura en páramos, y fue contundente en que “no estamos de acuerdo con la megaminería, porque nosotros surtimos de agua a Cúcuta parte de Santander y esto podría afectar las lagunas”.

Durante el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán se identificaron 129.743 hectáreas de ecosistemas potencial de las cuales 98.954 fueron delimitadas en el 2014 con la resolución 2090.



Este ecosistema cuenta con 92 lagunas glaciales y encierra cinco parques naturales

regionales en 40 municipios.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA