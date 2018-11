Inhabilitan a exgerente que contrató Juegos Nacionales de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 16 años al exgerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué (Imdri) Carlos Heberto Ángel Torres, un exfuncionario de alto rango que tuvo en sus manos la organización y contratación de los Juegos Nacionales del 2015.

Esta nueva sanción es por irregularidades en la contratación de los estudios y diseños para la adecuación y remodelación de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales, que fueron un fiasco pues las obras no se construyeron.



El exfuncionario, que tiene ya una condena de 12 años de prisión por el delito de peculado tras recibir 300 millones de pesos en coimas por estos mismos hechos, se encuentra recluido en la cárcel Picaleña, de Ibagué.

En esta oportunidad firmó un contrato con la empresa española Técnica y Proyectos (Typsa) para realizar los estudios y diseños de unos 15 escenarios deportivos, pero no contó con una adecuada interventoría que velara por una ejecución satisfactoria de los trabajos contratados.



La Procuraduría considera que Carlos Heberto Ángel Torres desconoció la orden del consejo directivo del Imdri para contratar una interventoría integral que contara con al menos 37 personas, entre profesionales y asistentes, que abarcara los aspectos financieros, ambientales, sociales, administrativos y legales de los trabajos que se iban a realizar.



En contravía, designó como supervisor del contrato al ingeniero civil Mauricio Campos del Cairo, a quien vinculó mediante la figura de prestación de servicios. Sin embargo, además de que Campos del Cairo no contaba con la experiencia ni conocimientos especializados en distintas profesiones para realizar un adecuado seguimiento y control del objeto contractual, su vinculación fue firmada antes de que le fueran adjudicados los trabajos a la empresa Typsa.



También se detectó que el contrato de prestación de servicios del ingeniero Campos del Cairo no incluyó en sus cláusulas el seguimiento y control integral de las acciones que debía ejecutar Typsa, y la modalidad utilizada para vincularlo laboralmente no le permitía actuar como supervisor o como interventor de esos trabajos, ya que para tal fin requería ser funcionario de planta del Imdri que fue la entidad contratante



Para el Ministerio Público, en su condición de gerente del Imdri, no debió apartarse de lo ordenado por el Consejo Directivo de la entidad, y sin razón aparente o sustento legal entrar a reemplazar la función de interventoría por una supervisión, designando para tal efecto a un contratista de la misma institución.



Dicho proceder implicó que el disciplinado ejecutara recursos por 11.500 millones de pesos del contrato de consultoría sin contar con una adecuada vigilancia y control financiero del mismo, al igual que de sus componentes técnicos, estructurales, geotécnicos y ambientales, entre otros.



La Procuraduría concluyó que no existe certeza de que se cumplieran las especificaciones y requisitos fijados para la ejecución de los estudios y diseños de los escenarios deportivos, con lo que se vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.



Por esos hechos el Ministerio Público calificó la conducta cometida por Ángel Torres como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.



Es importante aclarar que este fallo es de primera instancia y puede ser apelado por el disciplinado.



