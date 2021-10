Capturan al hombre señalado de estafar y dejar sin casa a Ingrit Valencia

Las investigaciones de la Fiscalía en el sonado caso de la boxeadora colombiana y medallista olímpica, Ingrid Valencia, comenzaron a tomar forma con la captura este domingo de Dairo Arias Carvajal, el hombre acusado de estafa contra la deportista en cuantía de 150 millones de pesos.

La defensa de la deportista confirmó que Arias se encontraba detenido en el búnker de la Fiscalía al ser denunciado por Valencia, deportista de 31 años que compite por los colores del departamento del Tolima y quien reside con su familia en la ciudad de Ibagué.



"Dairo Arias fue detenido por estafa y lo que sigue en esta investigación es destapar el material probatorio", dijo la defensa.



El caso de estafa se remite al año 2020, cuando la boxeadora le entregó a Dairo Arias la suma de 150 millones de pesos por la compra de una casa que estaba bajo la figura de remate en Ibagué.



Valencia vivió allí junto a su esposo y un hijo, pero a su regreso en julio pasado de los Juegos Olímpicos de Tokio tuvo que desocupar la propiedad ya que ya tenía otro dueño, quien certificó la documentación y compra legal ante un Juzgado.



Tras la orden de desalojo, la deportista desocupó la casa que había adquirido con sus ahorros por su participación en eventos nacionales e internacionales en los que obtuvo medallas.



El día que entregó las llaves del bien raíz Valencia dijo: "He llorado mucho. Me siento robada, estafada y ultrajada. Me estafó 150 millones un señor Dairo, a quien denunciamos ante la Fiscalía”.



Actualmente, entidades como Indeportes Tolima junto con el Instituto de Deportes y Recreación de Ibagué realizan una campaña de recolección de fondos a favor de Ingrid Valencia para recuperar el dinero y que pueda adquirir una nueva propiedad.

