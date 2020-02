Ingenieros quindianos buscan recursos para poder viajar a la Nasa

Seis ingenieros quindianos fueron invitados por la Nasa para presentar su proyecto de exploración espacial en el planeta Venus; sin embargo, no cuentan con los recursos necesarios, unos 25 millones de pesos para financiar los tiquetes, hospedaje y alimentación en Estados Unidos.

En el evento que se realizará entre el 16 y 20 de marzo, se presentarán unos 100 proyectos de todo el mundo que buscan apoyo y financiación de la comunidad científica e inversionistas. Y aunque la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío (EAM), de donde algunos de estos ingenieros son egresados, les ofreció apoyo económico aún les hacen falta más recursos.



Uno de los ingenieros mecatrónicos que participa en el proyecto, Juan Felipe Casadiego, contó que en noviembre pasado tres de ellos viajaron a Estados Unidos para presentar su proyecto ante el Venus Exploration Analysis Group (VEXAG). En esa ocasión, la EAM también les ayudó con los tiquetes de los tres jóvenes.



En esta ocasión requieren más recursos para el viaje del equipo completo. Según Casadiego, “el grupo ha buscado apoyo con varias Alcaldías, no solo de Armenia, y algunas gobernaciones además de empresas grandes pero no nos han respondido aún”.



“Venus es un planeta que se encuentra en estado crítico por el calor infernal, la idea es la exploración desde la atmósfera. Para presentarnos en esta convocatoria tuvimos que desarrollar un prototipo con un presupuesto determinado. Nosotros construimos una aeronave que pudiera resistir las condiciones tan adversas de ese planeta que tiene presencia de ácido sulfúrico, nubes de altas velocidades, temperaturas de 500 grados centígrados”, contó Paula Andrea Duque, estudiante de ingeniería mecatrónica e integrante del grupo.



Su compañero de proyecto, Santiago Rincón, señaló que no solo buscan presentar el proyecto ante la agencia estadounidense, sino que también los inviten a participar en grupos de investigación y conseguir becas para seguir estudiando.



El proyecto que se denomina exploración de la atmosfera superior de Venus, no solo realiza investigación en la atmósfera de ese planeta sino también en la órbita. Está compuesto por un orbitador y una especie de nave nodriza que se asemeja a un avión y tres drones que se desplazan, contó Casadiego.



La implementación y puesta en marcha requiere de unos 5 millones de dólares, según les indicaron en la Nasa a estos jóvenes ingenieros.



Según Rincón, en el evento se presentan decenas de proyectos que tienen unos 15 minutos para exponer su idea. “Todos pueden asistir a las presentaciones. Después de eso hay una socialización donde las personas nos dicen si están interesadas o no, si tienen aportes y opiniones. Nosotros también podemos acercarnos a ellos a pedirles su opinión o algo”.



Además, este grupo de ingenieros tienen una empresa llamada Inag, que presta servicios tecnológicos a diferentes empresas.



“Estamos desarrollando un proyecto para explorar la atmósfera alta de Venus, entre unos 50 y 60 kilómetros de la altura de la superficie. El ingeniero Carlos Alberto Galeano nos referenció, es colombiano y trabaja en el Jet Propulsion Laboratory (JPL), y se contactó conmigo para darnos una oportunidad de presentar este proyecto a la Nasa”, dijo Juan Diego Acevedo.



Los jóvenes llevarán un prototipo pequeño o maqueta de este orbitador para explicarle a los asistentes a su charla cómo funcionaría en Venus.

