Diego Fernando Lozano Valencia, ingeniero de petróleos, está secuestrado desde el pasado 13 de enero en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en hechos atribuidos a las disidencias de las Farc.

Desde Neiva, Huila, sus familiares, así como las directivas de la Universidad Surcolombiana, Usco, entidad en la que obtuvo el título en Petróleos, lanzaron un angustioso llamado al pedir respeto por su vida luego que hombres armados se lo llevaran bajo amenazas sin que hasta ahora se sepa de su paradero.

"Pido que por favor su liberación sea pronta y que el regreso sano y salvo a la casa se haga por la vía de la comunicación bilateral", afirmó desde Neiva su esposa Katty Alexandra Trujillo, quien señaló que Lozano había llegado a comienzos de enero a laborar a Tibú en temas de pozos petroleros, y agregó que "ellos fueron a hacer el cerramiento de un pozo petrolero, mi esposo nunca había trabajado en esa zona".



Trujillo habló vía celular con él unos minutos antes del secuestro y cuando le preguntó cómo estaba esa zona, "me contestó que todo lo veía tranquilo. Nos despedimos, me dijo que después me llamaba, y me quedé esperando la llamada", dijo la mujer, que después fue informada de los hechos sucedidos en Tibú.



Lozano labora en Consultec, compañía que presta servicios a Ecopetrol. Tiene 41 años, es oriundo de Chaparral, Tolima, y reside con su familia en la ciudad de Neiva.



Nidia Guzmán Durán, rectora de la Universidad Surcolombiana, también pidió que respeten su vida, la integridad y salud. "Queremos que lo devuelvan a la libertad lo más pronto posible. Pedimos a sus captores que den información y pruebas de vida del ingeniero egresado de esta casa de estudios", dijo la rectora.

