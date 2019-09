Manizales, bien en seguridad, mal en salud: Informe de Cómo Vamos

“Esta ha sido una década buena para Manizales”. Ese fue el sentido general entregado por el programa Manizales Cómo Vamos (MCV) durante la presentación de resultados del Informe de Calidad de Vida 2018, ejercicio que ha aplica desde hace diez años.

Si bien, según Natalia Escobar Santander, directora de MCV, la capital de Caldas mejoró en muchos aspectos como la reducción de la pobreza y la oferta cultural; además del aumento de la conciencia ambiental y la disminución de los homicidios y el hurto a bienes, no se ha avanzado en movilidad, prevención de enfermedades crónicas y salud mental.



“Ya muchas cosas se deben replantear considerando el índice de envejecimiento. Además, la ciudad tiene mortalidades prematuras en enfermedades crónicas (tipo infartos, cáncer, afecciones respiratorias) por encima de la media nacional”, señaló Escobar.



Con respecto a la salud mental, relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio, que es uno de los grandes retos de la ciudad, el informe señala que, por segundo año consecutivo, se incrementó la tasa de suicidios. En 2017 fueron 37, en 2018 fueron 42 y este año se va acercando a esta misma cifra.



“Con este aumento Manizales pasó a ser la capital con la mayor tasa de suicidios del país, definitivamente trabajar la salud mental es uno de los temas más determinantes”, subrayó Escobar.



Además de los aspectos ya mencionados, el informe reportó que también empeoró la mortalidad materna y de menores de 5 años y la desnutrición. Al respecto, la secretaria de Salud de Manizales, Diana Grisales, dijo que espera revisar las cifras, pues hay datos que no corresponderían a la realidad.



“Quedo con un sinsabor en la variable de muertes maternas. Manizales tiene cero muertes de este tipo en 2018 y lo que va de 2019, y esos datos no los arroja la Secretaria sino Medicina Legal. Lo mismo ocurre en suicidio, nos suman 5 muertes que se registran acá, pero que el suceso se da en otro municipio”.



Sin embargo, no todo es malo en salud. En el informe se da a conocer que el 99,7 % de los habitantes están afiliados al sistema de seguridad social. “El alto nivel de aseguramiento y la oferta hospitalaria de buena calidad en infraestructura y capital humano, nos dejan satisfechos”, añadió Grisales.



El otro punto negro de la ciudad es la movilidad. “Una ciudad no es viable sino tiene buen sistema de transporte público y los ciudadanos se sienten cómodos usándolos. Aquí ha crecido el uso de moto y, de modo personal, puede ser bueno, pero en lo colectivo tiene muchas implicaciones como más accidentes de tránsito, contaminación del aire y sedentarismo”, comentó la directora de MCV.



En este punto, las cifras indican que en 2018 hubo cuatro muertes más en accidentes de tránsito que en 2017. De estas, el 41 por ciento fueron motociclistas y el 33 por ciento peatones involucrados en accidentes protagonizados por esto tipo de automotores.



No deja de preocupar el empleo, los ingresos y el acceso a vivienda propia, sin embargo, desde MCV afirman que se ha avanzado. La educación superior sigue posicionando a Manizales en el país, la oferta cultural es variada, el acceso a educación y salud son bien aceptados y, en general, “la comunidad está satisfecha”.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES​