Maura, una reconocida influencer trans, fue capturada el 21 de abril pasado señalada de hacer parte presuntamente de una red de explotación sexual de mujeres en el Centro Histórico de Cartagena (Bolívar).

La mujer 'trans', que fue capturada en un operativo de la Dijín de la Policía, está sindicada específicamente de inducción a la prostitución.

De acuerdo con lo informado por el diario El Universal, material probatorio recolectado por la Fiscalía indica que unas 12 personas, entre ellas Maura, cobraban comisiones del 50 por ciento a mujeres víctimas de la presunta red.



Un juez de control de garantías, en las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento, ordenó que Maura y Jhossimar, otro miembro de la comunidad LGTBI, fueran enviados a un centro carcelario.



Ante esa decisión, Wendy Herrera, abogada de Maura, solicitó que su cliente fuera recluida en la cárcel de mujeres de Cartagena, pero el Inpec la envió a la Cárcel de Ternera, que es para hombres. La decisión se debe, al parecer, a que la 'influencer' no ha hecho el cambio de su nombre y no está acreditada como mujer 'trans' ante organizaciones defensoras de derechos de la comunidad LGBTI.



En la cárcel, a Maura, según su abogada, le cortaron el cabello, lo cual, según ella, es una violación de sus derechos. “Me toca contactar a diario a otros presos que fueron mis clientes para que cuiden a Maura y a Jhossimar. Allá la situación es compleja, a Maura por temas de hacinamiento e higiene le tuvieron que cortar el cabello y Jhossimar ha estado lavando la ropa de otros reclusos, con lo que no estamos de acuerdo. Independientemente del delito que una persona haya cometido, tenerlas retenidas con hombres podría verse como una violación a sus derechos”, afirmó Herrera.



La abogada está gestionando ante una notaría para el cambio de nombre de Maura para que la pasen a la cárcel de mujeres. "La Notaría Tercera de Cartagena es la encargada de ponerle fin al problema de identidad de Maura y Jhossimar. Estos derechos se los ha garantizado la Ley colombiana y la Corte Constitucional en su sentencia T-562 del 2013 y T-363 del 2016, donde dice que hay personas que conservan el nombre legal y adoptan un nombre identitario", explicó la jurista.



Herrera añadió que ese derecho "debe ser reconocido por las autoridades solamente con la autodeterminación. Ellas ya están en el proceso y en los próximos días ya Maura estará totalmente identificada con sexo femenino y nueva identidad de género”.

