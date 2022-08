Autoridades de Popayán se encuentran en la búsqueda del creador de contenido Miguel Ángel Villanueva López, conocido como el ‘Loco Villa’.



Según denunciaron familiares y amigos, el reconocido instagramer de 31 años fue visto por última vez alrededor de las 6:30 de la tarde del pasado sábado 13 de agosto, luego de que saliera de su residencia ubicada en el nororiente de la capital caucana.



Vestía buzo de color blanco, pantalón negro y zapatos de color blanco, según informaron sus allegados.



“Esto es 100 por ciento real, no sabemos nada de él, no se ha reportado ni ha llegado a sus compromisos, él es un hombre muy responsable”, dijo Santiago Díaz, mánager del joven.



El Loco Villa es reconocido no sólo por sus videos con enfoque social, apoyando nuevos talentos juveniles desde los colegios sino también por apoyar en campaña al hoy presidente de la República Gustavo Petro.



El pasado 17 de junio, hombres que se movilizaban en una motocicleta vandalizaron el vehículo en el que se movilizaba, por tener pancartas de apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.



Los desconocidos escribieron palabras intimidantes como “guerrillero”, “M-19″ y “basura”. Además, le rompieron los vidrios con una piedra, según relató el influenciador.

“Vivimos en una sociedad donde decir los ideales políticos ya es cuestión para que lo ataquen, para que lo dañen, para que nuestras cosas se han afectados. A ustedes les parece justo que por expresar de qué partido apoyo le hagan esto a mi carro. ¿Ustedes creen que soy una basura?”, dijo Villanueva cuando ocurrieron los hechos.



Familiares pusieron a disposición el número de celular 312 749 0605. También está el del Grupo de Desaparecidos de la Sijin de la Policía de Popayán, 350 569 3500 para quien tenga información sobre su paradero.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN