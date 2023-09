Hasta hace unos días, la hipótesis sobre la muerte de Pancho y Chita, los dos chimpancés del bioparque Ukumarí de Pereira, apuntaba a un posible descuido o error humano. Sin embargo, la fiscalía reveló recientemente varias pruebas que indican un presunto sabotaje, al parecer, por motivos políticos.



La fiscal del caso sorprendió a los asistentes a la audiencia de imputación de cargos cuando narró cómo José Leandro Hurtado, cuidador de los dos chimpancés, habría dejado que los dos animales huyeran del parque, la tarde del domingo 23 de julio. No obstante, horas después ambos fueron abatidos por la fuerza pública en medio de un cuestionado operativo que buscaba devolverlos a su hábitat.

Foto: Laura Sepúlveda

Según el ente investigador, el empleado adelantó en más de 30 minutos el ingreso de los primates al sitio donde dormían, además de que ese procedimiento se realizaba entre dos personas, ese día solo fue llevado a cabo por él cuando todavía había visitantes en el parque.



De acuerdo a las pruebas recolectadas por la Fiscalía, Hurtado vulneró siete sistemas de seguridad que el parque había diseñado para estas dos especies, pues tenían el código de peligrosidad más alto del lugar.



El cuidador habría dejado abiertas varias puertas, seguros y guillotinas del hábitat de los simios. Incluso, Pacho habría sido observado con las llaves de estos sistemas de seguridad. Además, el código rojo de la fuga no fue activado por Hurtado, sino por otro empleado del parque que se dio cuenta de lo sucedido 18 minutos después.



Según la fiscal, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, Hurtado “maltrató física y psicológicamente a los dos chimpancés que tenía a su cuidado, cuando de manera dolosa y conociendo los protocolos de cuidado y cierre, dejó de manera premeditada abiertos los siete seguros que debía cerrar, pues la única manera que estos dos chimpancés salieran de su hábitat era infringiendo este protocolo, eran puertas, cerrojos, guillotinas”.



Añadió que “este actuar doloso nos lleva a preguntarnos cuál fue el motivo para causar tanto daño y dolor, por qué poner en riesgo a personas, por qué causarles ese dolor a estos animales, se pregunta uno podría ser un motivo económico o sabotaje en medio de un proceso electoral en el que nos encontramos. Es un acto reprochable desde cualquier punto de vista, considerado uno de los casos de maltrato animal más graves del país”, señaló la fiscal, el pasado lunes durante la primera parte de la audiencia.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo El Tiempo

Tras revelarse estos detalles, el senador pereirano del partido Liberal, Juan Pablo Gallo, y quien apoya la aspiración de Maicol Lopera a la Alcaldía de Pereira y hace 4 años acompañó al actual mandatario de la ciudad, Carlos Maya, les dijo a medios de comunicación de la capital de Risaralda, que “fue un acto doloso”.



“Los siete cerrojos, la puerta que abre 180 grados, las llaves que se olvidaron, el olvido de la activación del código rojo y del chequeo cruzado, la pericia del cuidador para hacer todo esto, nos ponen a pensar. Yo no soy la justicia ni estoy haciendo una sentencia, estoy emitiendo una pregunta, ¿señor Mauricio Salazar usted dio la orden?”, preguntó el congresista.



Al senador le parece llamativo que el mismo día en que Lopera inscribió su candidatura se registrara el escape de los chimpancés y que luego, el candidato Salazar, saliera llorando en una rueda de prensa atribuyendo la responsabilidad a empleados del bioparque por presuntamente asistir a un acto de campaña de Lopera que se desarrolló a las 10:00 de la mañana. “Y después sus seguidores estuvieron en las manifestaciones culpando a una campaña en particular por el sacrificio de Pancho y Chita”, agregó Gallo.



Entre tanto, el candidato Salazar le respondió al senador Gallo señalándolo de que su grupo político dio la orden para que finalmente asesinaran a los dos animales.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Ricardo Vejarano / Archivo EL TIEMPO

“Senador Gallo, lo que realmente conmovió a Pereira y al mundo fue el cruel asesinato a mansalva de Pancho y Chita, de lo cual ustedes son responsables, no insulte la inteligencia de los pereiranos con insinuaciones y mentiras tratando de limpiar la imagen de Maya, ustedes pudieron protegerles la vida, pero decidieron asesinarlos, ustedes dieron la orden”, aseguró Salazar a través de sus redes sociales.



En medio de los señalamientos entre las dos campañas políticas, ciudadanos, animalistas y otros congresistas de Risaralda piden que se siga investigando el caso.



“Consideramos que realmente hay muchísimas más personas que estuvieron involucradas y que deberían también estar siendo imputadas en este proceso. Consideramos que hay vacíos, baches y asuntos por esclarecer, toda vez que no es la única persona responsable de los hechos lamentables que ocurrieron”, dijo Jessica Melo Parra, miembro de la asociación Unión para la Protección Animal y Ambiental de Risaralda.



La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, dijo que aún quedan muchas preguntas por responder. “Nos dicen que esto fue premeditado, que tal vez hubo sabotaje, pero no hay que perder de vista la pregunta de fondo, quién dio la orden de disparar porqué terminan asesinando a Pancho y Chita. Bien que hay avances, pero todavía las preguntas de fondo están por responder”.



Al cuidador se le dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad y le dieron un plazo de dos días para presentarse ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira para suscribir los compromisos de acatamiento de medidas como no salir del país y presentarse ante el juez y las autoridades judiciales que lo requieran mientras avanza el proceso de recolección de elementos probatorios.Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO - Pereira.