Fiestas ilegales en patios y cabañas alertan a Santa Marta en pandemia

Sin ningún temor a las autoridades y mucho menos al covid-19, en Santa Marta se han popularizado las fiestas clandestinas en cabañas y patios de casas de barrios en pleno pico de la pandemia.



Las redes sociales son usadas por los organizadores de estos eventos para convocar masivamente a la ciudadanía y protagonizar rumbas que se constituyen en una amenaza para la salud pública. La entrada para las parrandas de patios es de solo 2 mil pesos lo que las hace atractivas especialmente para los jóvenes que no miden las consecuencias.



La Policía Metropolitana informó que solamente desde la noche del 24 de diciembre y el fin de semana se intervinieron 46 fiestas ilegales.



(En contexto: Festejos masivos con pólvora en Cali por el bicampeonato de América)

El comandante de la Mesan, Coronel Oscar Solarte dijo que es lamentable que la institución tenga que concentrar su atención y esfuerzo en controlar actos de irresponsabilidad de la gente.



“Nuestro personal ya no solo debe estar pendiente de la seguridad ciudadana, sino también en evitar que la gente no se exceda en sus comportamientos. Esto es un desgaste para las autoridades”, manifestó el alto oficial.



La publicidad de las fiestas son difundidas especialmente en Facebook, incluso con la dirección donde se llevará a cabo. La única recomendación que hacen a los asistentes es al de no parquear motocicletas en la parte de afuera para evitar llamar la atención.



Del resto al interior de estos patios la violación de las medidas de bioseguridad son recurrentes. Hombres y mujeres aglomerados sin tapabocas, ingiriendo licor y bailando música a altos volúmenes que suenan en gigantescos picós.



(Lo invitamos a leer: Masacre en Bolívar: asesinaron a 5 integrantes de una familia)



Los mismos organizadores posteriormente a la rumba se encargan de difundir los videos informando el éxito en la convocatoria y anunciando una nueva cita para el desenfreno.



La Alcaldía anunció mano dura contra quienes convoquen y asistan a estas parrandas que recuerdan las épocas en las que no existía el coronavirus.

Hasta el Ejército se sumó a estos operativos nocturnos para desmantelar fiestas clandestinas.

Lo invitamos a leer más noticia en Colombia

Festejos masivos con pólvora en Cali por el bicampeonato de América

Una obra de arte de Pablo Escobar llega al Museo de Antioquia

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv