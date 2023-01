Las comunidades indígenas reportaron la muerte de un menor wayú por causas asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira.



Se trata de un menor de un año de edad, perteneciente a la comunidad indígena de Matamana, ubicada en el sector conocido como La Sábana, en zona rural del municipio de Manaure, cuyo deceso se registró el pasado sábado.



El reporte fue realizado por la Asociación Shipia Wayú, peticionaria de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de sus redes sociales.

Van cinco niños muertos en el

año 2023 en la Alta Guajira

Pese a reportar e identificar a #NNAWayuu que sufren por la DESNUTRICION al @ICBFColombia RegionalGuajira, no salvaguarda el derecho a la vida, causando las muertes desmedidas en las comunidades Wayuu.



Falleció otro Niño de 1 año de edad.#NoAlGenocidioWayuu @CIDH @petrogustavo pic.twitter.com/fZKk3TkMDl — Asociac Shipia Wayuu (@shipiawayuu) January 28, 2023

no se hace nada a favor de los niños, solo la caracterización y la identificación, se la pasan tomando peso y tallando a los niños, es hora de renovar y que el Gobierno se comprometa... FACEBOOK

Asimismo, cuestionaron el trabajo del ICBF, al punto de pedirle al presidente Gustavo Petro, que aparte de forma inmediata del cargo a la directora Regional Guajira Yaneiris Cotes.



“Pese a reportar e identificar a los niños, niñas y adolescentes wayú que sufren por la desnutrición al ICBF Regional Guajira, no salvaguarda el derecho a la vida, causando las muertes desmedidas en las comunidades wayú”, señalan en un twitter.



Aumento en reporte de menores de cinco años con desnutrición aguda: van 59 este año . En 2022 fueron 113 casos

Por su parte, Cotes dio a conocer a través de las redes sociales la recuperación de dos menores rescatados en la comunidad el Estero 2, en Riohacha, los cuales fueron dados de alta en el hospital e ingresados a un centro de recuperación nutricional del ICBF para continuar su intervención.



Las autoridades que conforman la asociación Shipia Wayú y que pertenecen a 40 corregimientos de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, la semana anterior protestaron durante dos días para llamar la atención del Gobierno nacional exigiendo más acciones y menos anuncios, tras la muerte de 85 menores en 2022, la más alta en 12 años.



Con éste, son cinco los casos de menores muertos en lo que va corrido del año 2023, que han sido reportados por las comunidades indígenas, mientras que en los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud a través del boletín epidemiológico correspondiente a la semana del 15 al 21 de enero aparecen dos casos reportados.



Sin embargo, se ve con preocupación el aumento en el reporte de menores de cinco años con desnutrición aguda, van 59 este año cuando el acumulado de 2022 llegó a 113 casos.

Los niños se están muriendo por

falta de agua y seguridad alimentaria

Las más de tres mil comunidades indígenas que se encuentran dispersas en el amplio territorio de la Media y Alta Guajira tienen serias dificultades de acceso al agua y a la seguridad alimentaria, sumado a sus condiciones de pobreza, y muy difícilmente los menores pueden ser sacados del territorio para recibir atención médica.



Javier Rojas, presidente de la Asociación Shipia Wayú, asegura que las acciones del ICBF regional Guajira, no son contundentes a pesar de que tratan de articular los temas para que se salven la vida de los niños.



“Siempre nos están señalando que no avisamos con tiempo, eso no es cierto, siempre avisamos y no se hace nada a favor de los niños, solo la caracterización y la identificación, se la pasan tomando peso y tallando a los niños, es hora de renovar y que el Gobierno ponga a alguien que de verdad se comprometa”, sostuvo Rojas.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha