Fernando Murrí Arce es un indígena que vive en la selva del Alto Baudó, al occidente del Chocó, con su familia, conformada por su suegro, su esposa y sus dos hijos pequeños.



Ellos fueron contratados por el dueño de una finca para que les ayudara a trabajar la tierra y con sus plantaciones de plátano. Durante un mes vivieron en esa finca y trabajaron para comprar ropa en Navidad, pero este 15 de diciembre que les pagaron con una moneda extranjera y fueron a cambiarla, se llevaron la triste noticia de que no valía nada.

Fernando llegó hasta un local de celulares en un pasaje comercial ubicado en el centro de Quibdó junto a su suegro, su esposa y su hijo menor.



Fernando, con billete en mano, se acercó al local para saber dónde podía cambiar el billete que se habían ganado él, su esposa y su suegro tras un mes de trabajo.



Lamentablemente, el billete era de 500 bolívares venezolanos, el equivalente a 4,41 pesos colombianos, no a los 500 mil pesos que le prometió su jefe.

Ellos llegaron queriendo cambiar el billete y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta y nos acercamos a explicarles que ese billete era de Venezuela no valía nada acá FACEBOOK

TWITTER

"Ellos llegaron queriendo cambiar el billete y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta y nos acercamos a explicarles que ese billete era de Venezuela no valía nada acá", explicó Aldemar Valencia, quien estuvo con ellos en el local de celulares.



Fernando y su familia habían viajado desde Puesto Indio, en el Alto Baudó, hasta Quibdó para comprar los regalos de Navidad, y el viaje les había salido mucho más caro que el pago que le había hecho su "patrón".



Tras enterarse de que ese billete no valía nada, el indígena lo dobló, se rio junto con sus familiares y se fueron apenados.



"Yo los estuve buscando para saber qué pasó con ellos, pero no he tenido más noticias. Los busqué a través de líderes indígenas de acá, pero aún no sabemos nada. Lo único es que dejaron empeñado un celular en uno de los locales del centro donde estuvieron tratando de cambiar los bolívares", concluye Valencia.



Fernando y su familia deben atravesar parte del río Atrato, hacía el sur, para llegar a Puesto Indio. Hasta el momento, no han interpuesto denuncias contra el hombre que los contrató y engañó diciéndoles que ese billete equivalía a 500 mil pesos.

Más contenido de Colombia:

Lo condenaron a cuatro años de prisión por deberle 312 mil pesos a la DianAtención: Google está ofreciendo 120 becas para los jóvenes de AntioquiaDistrito y carperos de Cartagena pactaron acuerdos, pero la tensión sigue