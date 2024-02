Indignación por video de toro corneando un caballo en corralejas: animal habría muerto

Un hecho lamentable fue denunciado por medio de las redes sociales de la Asociación Amor Animal, cuando en las corralejas del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, fue captado en video cómo un toro corneó repetidas veces a un caballo hasta herirlo de gravedad.



Este suceso, según la denuncia de la organización, causó la muerte del corcel.



Según se puede ver en la grabación, el toro estaba persiguiendo un caballo diferente al principio. Sin embargo, al haber tanta gente a su alrededor, el animal corrió hasta encontrar un objetivo que estuviera a su alcance, el cual terminó siendo otro caballo que era montado por un hombre.



Aunque el equino trató de defenderse, el toro ya lo había acorralado, lo que hizo que la persona que lo cabalgaba bajara de su lomo en cuestión de segundos.



Pasaban los minutos y el toro no dejaba de embestir al caballo hasta herirlo de gravedad.



Esta situación causó revuelo en redes sociales como X e Instagram. "No me explico cómo son capaces de ir a ver esto", "no más corralejas, no más maltrato animal" y "qué tristeza este tipo de eventos", son algunos de los comentarios de los usuarios.



#REPUDIO. Indignación y rechazo en redes sociales contra Said Bitar (@said_bitar), alcalde del mpio de Cereté (Córdoba), por patrocinar las salvajes corralejas en las que un caballo murió corneado por un toro. pic.twitter.com/RNNpitUJVl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 9, 2024

La senadora Andrea Padilla se pronunció al respecto

El video del lamentable suceso llegó a manos de la senadora colombiana por los derechos de los animales, Andrea Padilla, quien publicó el siguiente mensaje:



"¡Qué atrocidad! ¡Qué sociedad tan violenta y cruel! Alcalde de Cereté, Said Bitar, ¿hizo algo al respecto? Esta brutalidad ocurrió en una corraleja en el municipio donde usted está llamado a garantizar el orden, la vida, los derechos".



Padilla también instó a la Procuraduría a tomar medidas urgentes para la protección animal, solicitando una circular dirigida a alcaldes y gobernadores para recordarles sus obligaciones legales y constitucionales.



La senadora enfatizó en la necesidad de legislar para erradicar estas prácticas. "Hay que acabar con esta barbarie que solo causa muerte, dolor, miseria e injusticia", manifestó Padilla por medio de su cuenta de X.



Hasta el momento, el alcalde del municipio de Cereté, Said Bitar Castilla, no se ha pronunciado al respecto.

