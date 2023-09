Con groserías y frases humillantes fue captado el comportamiento de un empleador en Ibagué, quien reprendió durante varios minutos a dos de sus empleados, al parecer, por no entregar un trabajo en el tiempo que estaba estipulado.



Sin embargo, en imágenes quedaron registradas las agresiones verbales de las que fueron víctimas los dos sujetos. El video fue difundido en varias cuentas y levantó el rechazo de la sociedad en general.

Durante los primeros momentos de la grabación se ve que el empleador ordena a sus colaboradores a “formarse” y les ordena con insistencia que "respeten o que se vayan".

El hombre fue identificado como Gustavo Adolfo Charry. Foto: Tomada de video

Sin embargo, el hombre continúa subiendo su tono de voz y les recuerda que él es el jefe y que es la persona que manda dentro de la empresa.



“Les voy a decir una cosa y yo no repito, aquí el que manda se llama el señor Gustavo Adolfo Charry Parra, él es que manda y al que le tenga que repetir o aclararle quién manda acá...", se escucha en la grabación.



El hombre se refiere en varias ocasiones a sus colaboradores con groserías y, de hecho, los amenaza empuñando sus manos como si tuviera un arma sobre sus cabezas.



“Si usted se va a quedar acá, usted sabe cómo es conmigo, porque usted ayer quedó de entregar un trabajo y ¿lo entregó? (...) No sea falso hp... usted y su descendencia", gritaba el empleador.



Minutos después de las agresiones, otra de las colaboradoras de la oficina Casta Agroindustrial Ganadera se levantó de su puesto y dijo que no permitiría esas ofensas en contra de sus compañeros.



"Esto no lo perdono, oyó don Gustavo, no lo perdono. A mis compañeros los respeta”, se escucha decir a la mujer. No obstante, el empleador también arremetió contra ella: “me respeta usted a mí, me respeta”, sentenció.

El video ha causado todo tipo de rechazo en redes sociales, en donde cientos de usuarios han criticado la forma en la que el empleador se dirige a sus colaboradores.



De hecho, Edwin Palma, viceministro de Trabajo, aseguró que se hará una inspección en el lugar para determinar qué fue lo que pasó.



"Pedimos a los trabajadores inusitados y agredidos a que se acerquen a nuestras oficinas sin perjuicio de que se organicen en un sindicato. La violencia en el trabajo no la podemos tolerar”, sentenció Palma.



El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta de X rechazando la situación.



"Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral. Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia", comentó el mandatario desde Nueva York.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

