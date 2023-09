En un hecho calificado como indignante, un indígena del pueblo awá en Nariño fue secuestrado, luego torturado y asesinado por hombres de un grupo armado ilegal, a pesar de las súplicas y ruegos en su lengua tradicional de sus familiares y de él.



El drama de Carlos Pai Pai, de 20 años y perteneciente al resguardo indígena awá El Gran Sábalo, del municipio Barbacoas, ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando él, acompañado de su esposa y de su suegra, se encontraba en la selva recolectando el chiro o banano para su alimentación.

De repente sintió deseo de realizar sus necesidades, por lo que decidió buscar un espacio cercano más reservado.



Es allí cuando es sorprendido por varios hombres de un grupo armado ilegal que lo abordaron y retuvieron contra su voluntad.



Carlos y sus acompañantes como no hablan el español, en su lengua materna intentaron hacer entender a los individuos armados que no les hicieran daño y lo dejaran seguir en su labor.



Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, "en total estado de vulnerabilidad pedían con clamor en su lengua materna no lo maten, somos indígenas".



La angustia del joven para que respetaran su vida aumentaba, pero de acuerdo con la organización: "De una manera que nos entristece a todos, rogaba por su vida y le gritaba a su esposa en awapit (lengua materna awá) al parecer me llevan a matar". Luego le había dejado un triste mensaje: "Si algo me pasa, vivirá bonito".



Pero sus súplicas y lamentos no fueron escuchados, porque después de haber sido torturado delante de sus seres queridos, fue alejado de ellos, quienes 20 minutos más tarde escucharon disparos de arma de fuego.



"Los actores armados asesinaron con sevicia a Carlos, como si el hecho de hablar en otra lengua fuera motivo para merecer 16 impactos de arma de fuego", informó Unipa.

El cuerpo del indígena lo encontraron abandonado en el kilómetro 91 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, mientras que los hombres armados huyeron del lugar y se llevaron el banano que había recolectado antes de su penosa muerte.



Luego una misión humanitaria de la guardia indígena logró llegar hasta el lugar del hecho, encontrando una escena dantesca, su cuerpo estaba totalmente desmembrado y las partes de su cabeza esparcida en esa zona del pie de monte costero de Nariño.

Después su cuerpo fue trasladado hasta el corregimiento de Llorente, en Tumaco, y posteriormente a Medicina Legal.



Ante tan lamentable caso de violencia se lanzó una nueva voz de alerta por la grave situación que enfrenta el resguardo Gran Sábalo, "no sólo por la pérdida de la vida sino además por nuestra pervivencia cultural, pues nos están obligando a salir del territorio ancestral, perder nuestras prácticas culturales y formas de vida".



La gran preocupación del pueblo Awá radica en la presencia de actores armados en el territorio que imponen sus normas con horarios de desplazamiento, intimidaciones, bloqueos de movilidad para pesca y cacería y hasta el saqueo de animales y productos agrícolas.



"Denunciamos que también existen afectaciones ambientales, la instalación de minas antipersonal", indicó la misma organización.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO