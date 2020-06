Indignación por asesinato de una mujer adulta en su casa de Neiva

María Amparo Leyton Girón es la nueva víctima de feminicidio en Neiva, Huila. La ama de casa, de 63 años, fue atacada por un hombre armado que ingresó de manera imprevista a su vivienda, en la calle 28 con carrera octava del barrio José Eustasio Rivera, donde la asesinó y huyó a pie por una zona boscosa.



"Vivía con nietos en una casa humilde y mantenía en la ventana un trapo rojo en señal de que necesitaba alimentos", afirmaron habitantes de esa zona popular de Neiva.



Testigos le dijeron a la Policía que la señora se encontraba dentro de la residencia con la puerta abierta y esa situación fue aprovechada por un desconocido que, sin mediar palabra alguna, ingresó y le propinó 4 disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.



María Amparo fue auxiliada y llevada hasta el centro de salud Las Granjas, pero llegó sin signos vitales. “Se encontraba sola dentro del inmueble", dijeron testigos.

Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones, pero no ha sido posible identificar al agresor ni dar con su paradero pues no se cuenta con información suficiente. También se confirmó que María Amparo no tenía amenazas en su contra.



"Es un crimen extraño, la señora no tenía problemas con nadie", dijeron habitantes del sector.



Asociaciones de mujeres rechazaron y condenaron la acción violenta por lo que solicitaron el esclarecimiento del crimen.

NEIVA