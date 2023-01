La tumba de Kaleth Morales, cantante de música vallenata, nuevamente fue blanco de los vándalos en Valledupar.



Los restos del artista reposan en el Cementerio Jardines del Eccehomo, a pocos minutos de esta localidad. En esta ocasión destruyeron las baldosas y floreros que adornan el lugar.



Tras los repetidos ataques a la tumba, familiares del cantante expresaron su indignación. Pidieron a los administradores del cementerio ‘mano dura’, contra estas personas, ya que el año pasado también fue profanada la tumba.



(Además: Playas y turismo ecológico esperan a visitantes en Sucre este puente de reyes)



“Les pido como padre a estas personas, que por favor no hagan este daño, siempre la ‘desmigajan’. Cuiden esta tumba, guarden respeto”, reclamó entristecido Miguel Morales, padre del artista.

En video: destruyeron las baldosas

y floreros que adornan el lugar



Indignación en Valledupar, tras profanación de tumba del cantante Kaleth Morales

En esta ocasión destruyeron las baldosas y floreros que adornan el lugar. pic.twitter.com/bV8IBwcgmg — Ludys Ovalle (@LudysOvalle) January 6, 2023

Esto decepciona, si lo enterramos en otra ciudad seguro que esto no pasa. Hemos querido encerrarla, pero la administración del cementerio no lo permite. FACEBOOK

TWITTER

Una petición a la cual se sumó Eva Morales, hermana del intérprete de la nueva ola del vallenato, quien aseguró que se trata de falta de cultura ciudadana y educación que atenta contra el folclor vallenato.



“El mensaje que le mandan al resto del mundo es negativo. La comunidad debe apropiarse de estos lugares porque es donde reposan las memorias de nuestros juglares. Esto también puede influir en la decadencia de este género, por los mismos ciudadanos de esta región que no cuidan estos lugares”, subrayó la hermana.



La tumba es frecuentada por la fanaticada del artista y visitantes que llegan a Valledupar. Para conmemorar el natalicio y aniversario de Kaleth Morales, la familia suele adornarla regularmente, lo que representa una inversión para ellos.



(Le puede interesar: Habla Giovanni Bietti, pianista invitado al Cartagena Festival de Música)



“Esto decepciona, si lo enterramos en otra ciudad seguro que esto no pasa. Hemos querido encerrarla, pero la administración del cementerio no lo permite. En un año invertimos más de tres millones de pesos porque el 24 de Agosto que es el aniversario de fallecimiento y el natalicio que es el 6 de junio, siempre se le hace mantenimiento”, aseguró la familia.



Un hecho similar denunció recientemente la Dinastía Díaz Maestre, luego de que la tumba de Diomedes y su hijo Martín Elías, sufrieran daños por parte de unos seguidores que visitaban el lugar. A la de Diomedes le partieron el libro de mármol, mientras que a la de Martín destrozaron la fotografía.



“Algunas personas se recostaron a la tumba y partieron la foto de Martín Elías. En nombre de la familia pedimos respeto, que la cuiden. Para tomarse una foto no es necesario destrozar el lugar. Entendemos que tal vez no sea esa la intención, pero por favor que lo hagan con respeto”, dijo el juglar de música vallenata, Elver Díaz, hermano de Diomedes.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar