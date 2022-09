Diversas reacciones ha generado entre la ciudadanía las nuevas tarifas del servicio de taxi público en el Distrito de Riohacha, establecidas por el Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad Distrital (Instramd).



La carrera mínima quedó en 5.500 pesos de lunes a sábado y a 6.500 pesos después de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana, los domingos y festivos.



Los usuarios se quejaron debido a que desde hace mucho rato los taxistas cobran la carrera mínima a 6.000 pesos, son pocos los vehículos taxi que circulan en la ciudad y los que están no se encuentran óptimos para prestar un buen servicio.



Para algunos transportadores las nuevas tarifas que comenzaron a regir desde este martes 6 de septiembre- y que se encuentran amparadas en la resolución 0964 de 2022- debieron ser estipuladas de acuerdo al alza de la gasolina.



Por falta de taxímetro dentro del servicio de transporte de taxi, se determinó que la glorieta Francisco El Hombre, ubicada en la calle 15 con carrera 7, sería el punto de referencia como una zona de las más alejadas de la ciudad; entre ellas, el Batallón Cartagena, la universidad de La Guajira, los barrios Nuevo Horizonte y el Dividivi.



Hacia estos sectores extremos de la ciudad, las tarifas quedaron en 7.000 pesos de lunes a sábado y a 8.000 pesos, después de ocho de la noche hasta las seis de la mañana, los domingos y festivos, a excepción del Batallón Cartagena cuya tarifa quedó en 7.500 pesos con un recargo de 1.000 pesos.



La tarifa de taxi al aeropuerto Almirante José Prudencio Padilla quedó establecida en 12 mil pesos de lunes a sábado y en 13 mil pesos después de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana, domingos y festivos.

La tarifa no se actualizaba desde el 2015

Sobre el aumento, el director del Instramd Luis Pablo de Armas indicó que la tarifa no se actualizaba desde el 2015 y no se podía actualizar con el indicador único del índice de precios del consumidor porque hubiera dado una tarifa mucho más alta.



Explicó además que todo este proceso antes y después del estudio fue socializado con los propietarios, transportadores y representantes de las empresas de taxi, quienes estuvieron de acuerdo que fuera de esta manera.



“Primero porque si bien es cierto el aumento de los precios del combustible ha sido significativo, también es cierto que, las condiciones económicas del Distrito no dan en comparación con otras ciudades del mismo tamaño”, sostuvo De Armas.



Las autoridades compararon los precios en ciudades como Santa Marta, Valledupar, Neiva, en donde la tarifa mínima oscila entre 5.000 y 6.000 pesos.



“Las condiciones socioeconómicas del Distrito nos llevan a que no se puede cobrar una tarifa mucho más alta, tratamos de conseguir el equilibrio entre el poder adquisitivo de la mayoría de la población, con el equilibrio que deben tener los transportadores, en ese sentido el estudio cuando se aplica la formula da como resultado esta tarifa”, afirmó el director del Instramd.



De Armas reconoció que se encuentran atrasados en el registro de las empresas y los conductores adscritos a estas, para poder expedir la tarjeta de control que le permita al usuario identificar quien es el conductor del vehículo, la empresa a la que pertenece, el número de teléfono y la tarifa fija.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha