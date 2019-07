Indignación en Armenia por casa por cárcel para agresor de mujer

Pese a las denuncias y al delicado estado en el que quedó Alba Yuri Abril, la joven que fue atacada con un cuchillo por su expareja, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida ordenó prisión domiciliaria a José Evelio León, quien la agredió hasta creer que la había asesinado.

Según fuentes judiciales, el juez que lleva el caso, sustentó que León no es un peligro para la sociedad ya que decidió entregarse a la Policía luego del ataque contra su esposa y porque además no tiene antecedentes. No obstante, la Fiscalía apeló la decisión del juez.



“Ya se llevó a cabo la audiencia de imputación y esta persona, por el momento, se encuentra con privación de la libertad al interior de su residencia pero el proceso continúa”, afirmó el comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Hernando Benavides.



Mientras León permanece detenido en la misma vivienda donde hirió a su excompañera sentimental, la joven enfermera de 23 años se recupera en una clínica de Armenia de las múltiples lesiones causadas con un cuchillo.

“La detención domiciliaria es casi como estar libre, sigue generando mucho peligro para mi familia y para mí. Él me quería matar porque me lo decía mientras me apuñalaba, que si yo no era para él no era para nadie. No entiendo por qué un juez lo deja casi libre, no me mató porque me hice la muerta y porque Dios estuvo conmigo”.



Por su parte Liana Katherine Alcázar, directora de la Asociación Mujeres de Corazón, señaló que “esta es una muestra más de que los jueces en Colombia no apoyan a las mujeres, estamos desprotegidas en este país”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO-ARMENIA