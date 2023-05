Momentos de angustia vivió una familia a las afueras de la Clínica Panamericana cuando se tardaron varios minutos en ingresar a una menor que llegó en delicado estado de salud hasta la sala de urgencias.



Testigos de los hechos dicen que la niña estuvo convulsionando por varios minutos, mientras que los paramédicos intentaban estabilizar a la paciente. Sin embargo, al interior de la clínica nadie respondía a los fuertes gritos que emitía la madre de la menor en medio de su angustia.

El personal de la ambulancia reclamó en le puerta la urgencia de la menor. Foto: Denuncias Antioquia

En los videos se ve el momento cuando los encargados de la ambulancia hacen sus labores de reanimación y piden con urgencia que abran las puertas de urgencias para ingresar a la menor que tuvo que ser intubada.



Fue entonces cuando dos policías llegaron hasta el lugar y golpearon con insistencia en la puerta del lugar, sin recibir alguna respuesta del personal de la Clínica.



Fuentes enteradas afirmaron que la niña habría sufrido un grave accidente de tránsito en el municipio de Necoclí y que requería de una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), pero que la clínica no tenía ese servicio.



No obstante, la menor requería de una atención médica urgente y, según el último comunicado emitido por el centro asistencial, la paciente no tuvo que ser sometida a cirugías y está siendo atendida en las instalaciones: su pronóstico está estable.

Caso de negligencia médica en la clínica panamericana en apartado, por poco y se muere la niña. @anibalgaviria pic.twitter.com/O6bRA8JFnZ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 30, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

