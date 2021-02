A Manizales no llegarán ni las mil vacunas en la primera fase

Pese a que ya están en el país las primeras 50.000 vacunas contra el covid-19, en Manizales hay preocupación por el bajo número que llegarían a la ciudad para la primera entrega.



De acuerdo con la información dada a la administración municipal por parte del ministerio de Salud, en los próximos días enviarán 990 dosis.



“Manizales recibirá un primer lote de 990 vacunas. Sabemos que se hace un esfuerzo grande, pero la ciudadanía está esperando más. Con este número de dosis vamos a tardar mucho en inmunizar a nuestra población”, aseguró el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín.



De acuerdo con el mandatario local, preocupa que no se pueda llegar pronto ni al personal de salud de primera línea.



“Necesitamos que el Ministerio entienda la urgencia de gestionar más vacunas para los territorios. Manizales ha hecho gran esfuerzo en todos sus actos preparativos para una vacunación masiva. Necesitamos un esfuerzo adicional por parte del Gobierno Nacional”, añadió.



Es de anotar, que la administración municipal indicó que Minsalud no especificó la fecha de llegada de los biológicos, sin embargo, aseguró que serán usados en el personal de salud.



“Cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación, el primero en recibir los biológicos será el talento humano en salud de la primera línea, área UCI. Una vez se haga efectiva la primera entrega, se estima que las vacunas seguirán llegando cada cinco días en lotes cuya cantidad tampoco fue definida”, señaló la Alcaldía.



Marín expresó, además, que espera que a la ciudad se le reconozca con mayor número de vacunas los esfuerzos técnicos y logísticos que ha desplegado.



“Esperamos que todo el esfuerzo de preparar clínicas y hospitales, al equipo vacunador, de haber hecho simulacros, de tener ya el refrigerador y la zona de acopio lista sirva para hacer realidad una vacunación masiva, porque con un lote de esta cantidad no podremos vacunas ni a quienes trabajan solo en UCI”, añadió el mandatario.

Para el caso de Caldas, se contemplaba preliminarmente que llegarían alrededor de 2.000 dosis del biológico, sin embargo, la Dirección Territorial de Salud y el Ministerio de Salud adelantan este lunes una reunión en la que definirán el número exacto y la fecha en que estas llegarán al territorio.



Es de anotar que, para el Eje Cafetero y norte del Valle, el centro de acopio masivo será en la ciudad de Pereira. Allí se recibirán los biológicos y permanecerán en los ultracongeladores mientras son llevados bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad a los otros departamentos.

MANIZALES