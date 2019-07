Investigan muerte de indigente abandonado por ambulancia en el Cesar

Un habitante de la calle falleció en la mañana de hoy, luego de que una ambulancia de la Clínica Laura Daniela, lo abandonara en las afueras de un centro comercial de La Jagua de Ibirico (centro del Cesar), lugar donde habitualmente dormía el indigente.

Se trata de Manuel de Jesús Pérez De Hoyos, de 63 años, quien había sido remitido el pasado viernes por las directivas del Hospital Jorge Isaac Rincón de La Jagua de Ibirico a la Clínica Laura Daniela de Valledupar, ya que presentaba un delicado estado de salud.



Sin embargo, el pasado domingo, Pérez De Hoyos, fue enviado nuevamente al centro hospitalario de La Jagua, sin explicación alguna por parte de los miembros de la clínica.



“El diagnóstico era de insuficiencia respiratoria, neumonía y tuberculosis con compromiso de pulmón derecho. Cuando lo traen de vuelta, preguntamos a los paramédicos las razones de la remisión, pero manifestaron no tener ningún documento. En ese momento, el conductor de la ambulancia logra hablar con su superior y la enfermera solicita las explicaciones del caso pero el conductor se negó a comunicarla. Luego, llamamos a la clínica en tres oportunidades pero nadie contestó” dijo David Robles Cadena, gerente del Hospital Jorge Isaac Rincón.



Frente a esta situación, aseguró el galeno, que el enfermo fue valorado en ese momento y presentaba un pésimo estado de salud y los paramédicos introdujeron nuevamente al paciente a la ambulancia, luego de que una de las enfermeras del hospital grabara la situación y se presentaran las autoridades policivas.



“Lo que me llama la atención es que la clínica estaba solicitando que el señor pasara a psiquiatría, neumonía y medicina interna y eso no ocurrió allá, por lo tanto, no sé qué pudo haber pasado, porque se volaron todos los conductos determinados por el mismo centro asistencial “subrayó Robles.



Las irregularidades de este suceso, derivó una investigación por parte de la secretaría de salud departamental, a las entidades y personas involucradas en este caso.



“Rechazamos el trato con el que fue manejado este paciente. Adelantaremos las investigaciones pertinentes desde su coordinador médico, sus jefes de remisiones, el conductor de la ambulancia, al igual que a las personas que hacían turno en el área de urgencias del hospital. No se justifica que este paciente tuviera este trato deshumano e indebido. Estaremos atentos para que los responsables tengan alguna consecuencia por parte nuestra” manifestó el secretario de salud departamental, Jorge Juan Orozco.



La clínica Laura Daniela, fue sancionada el año pasado, por la Supersalud, por el suministro de un medicamento presuntamente falsificado que ocasionó la muerte a 16 neonatos, entre el segundo semestre de 2016 y primeros meses de 2017.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar