Una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada como medida de seguridad colectiva del resguardo Sokorpa del pueblo indígena Yukpa, jurisdicción de Becerril (Cesar), fue blanco de un ataque sicarial.



El vehículo recibió seis impactos de bala. En el interior se encontraban Ana Erika Benavidez, asesora jurídica de Sokorpa y dos escoltas, cuando se movilizaban por el asentamiento el Roncón, zona rural de Becerril.



Ataque a comunidad indígena yukpa, una etnia nómada

Ataque a camioneta de la UNP en Cesar. Foto: UNP

“Creemos que el ataque no fue fortuito. Afortunadamente nadie salió herido, sin embargo, preocupa la situación de riesgo que se está presentando porque hay denuncias de amenazas en contra de algunos miembros Yukpas”, recalcó José Hernández, Defensor del Pueblo, regional Cesar.



El atentado enciende las alertas en esta comunidad, ya que se suma a otros casos como la agresión en contra de Jaime Luis Olivella Márquez, gobernador del resguardo El Rosario Bellavista y Yukatán, jurisdicción La Paz (Cesar).



“En un atentado él perdió un ojo. La agresión fue cometida, al parecer, por bandas delincuenciales señaladas como del Clan del Golfo. Lo lamentable del caso, es que las personas detenidas por este caso fueron dejadas en libertad por, parte de la Fiscalía, sin tomarle declaración a la víctima”, resaltaron autoridades indígenas yukpa.



La comunidad indígena yukpa es una etnia nómada, descendiente de los Caribes, que habita en la zona plana, alta y media de la Serranía del Perijá, territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela.



En la jurisdicción del Cesar, habitan aproximadamente, más de 13 mil indígenas, asentados en los resguardos de Iroka, Menkue, Sokorpa, La Laguna, El Rosario Bellavista y Yukatán, que se encuentran en los municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi, El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril.



Desde el 2016 vienen reclamando al Estado el cumplimiento de varios litigios estratégicos en defensa del territorio ancestral: La sentencia T-713 de 2017 de la Corte Constitucional para ampliar los resguardos indígenas. La suspensión de licencias ambientales del proyecto El Palomo, la entrega de títulos mineros y concesiones de hidrocarburos hasta tanto se delimite el territorio ancestral Yukpa.



“La comunidad necesita por lo menos 70 mil hectáreas para los seis resguardos indígenas, las cuales se utilizarían para recolectar, cazar y pescar. A Varias sentencias se les venció el plazo hace varios años y no cumplen. Hemos enviado dos peticiones al Gobierno Nacional con el fin de adelantar audiencias con nuestra comunidad, y se vencieron los términos”, explicó Edwar Álvarez, Asesor del Pueblo Yukpa.

En el marco de esta problemática existe otra preocupación: conflicto interno donde según algunos miembros de la comunidad, se han registrado dos muertes este año, cuya investigación es adelantada por las autoridades competentes.



“Es un problema del cual muchos no quieren hablar porque existe temor. Hay yukpas que se quieren adueñar de más de mil hectáreas para ellos arrendarlos a ganaderos no indígenas. Algunas cosas que se vienen realizando, no lo están socializando con las bases de nuestro resguardo. También se han registrado amenazas en contra de varios miembros, pero no sabemos de donde vienen estos ataques”, relató un miembro de la comunidad.



Frente a estos hechos, el Defensor del Pueblo destacó que solicitará al Gobierno Departamental convocar un Comité de Prevención y Protección, con el fin de analizar la situación de riesgo que afronta la comunidad.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar